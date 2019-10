Desmiente CNN mapa de 'destitución' de Trump

Washington— Este martes, el presidente Donald Trump publicó en Twitter un mapa que su nuera Lara Trump había compartido el sábado, publicó CNN.

El mapa muestra los resultados condado por condado de la elección del 2016 llena de condados rojos que supuestamente Trump ganó.

Las palabras “Intenten destituir esto” fueron colocadas a la mitad.

Al parecer, los Trump no produjeron este mapa --- ya que fue publicado en el 2016 por HuffPost, un sitio en la web que usualmente ha criticado al presidente. Sin embargo, no es correcto.

El mapa muestra con poca precisión los múltiples condados azules que ganó Hillary Clinton y los condados rojos que ganó Trump.

Tampoco es la primera vez que Trump ha mostrado un mapa electoral inexacto de condado por condado, también lo hizo a principios del 2018.

Específicamente, el mapa no distingue entre un contado con millones de residentes y uno con unos cuantos miles. Clinton ganó 3 millones de votos más que Trump aunque él gano más condados.