Desiste Trump de contratar a asesora de extrema derecha y antimusulmanes

Nueva York.- El expresidente Donald J. Trump les dijo recientemente a sus asesores que contrataran a Laura Loomer, una activista de extrema derecha y antimusulmanes que tiene un historial de expresar puntos de vista prejuiciosos, para que lo asesorara en la campaña, de acuerdo a cuatro personas que tienen conocimiento de esos planes.

Trump se reunió con Loomer recientemente y les instruyó a sus asesores que le dieran un puesto de apoyo a su candidatura, según dijeron dos de las personas que tuvieron conocimiento de esa medida.

PUBLICIDAD

El martes, después del arraigo de Trump en Manhattan, Loomer estuvo presente cuando el expresidente pronunció un discurso en Mar-a-Lago, su resort y residencia en Palm Beach, Florida.

Algunos de los asesores de Trump dijeron que les preocupaba que esa contratación pudiera generar críticas, tomando en cuenta su historial de declaraciones inflamatorias y de adoptar lo radical del Partido Republicano.

Eso demostró estar en lo cierto: el reportaje de The New York Times sobre la posible contratación desató una tormenta entre algunos de los simpatizantes más vocales de Trump y para este viernes por la tarde, un oficial de alto rango de la campaña, dijo que Loomer ya no iba a ser contratada.

Al ser contactada por teléfono este viernes por la mañana, Loomer comentó “Con todo respeto para el presidente Trump, no voy a comentar de manera privada lo que hablé con el presidente”.

“El presidente sabe que yo siempre le he sido leal y que me comprometí a ayudarlo a ganar la reelección en el 2024. Yo sé que le agrado mucho y es una pena que esté rodeado de algunas personas que corran a publicar lo que es notorio para atacarlo y tratar de humillarme en lugar de ser leales al presidente Trump y respetar sus acuerdos confidenciales”.

En dos ocasiones, Loomer se ha postulada infructuosamente al Congreso y es conocida por su comportamiento ofensivo y de querer acaparar la atención.

En una ocasión describió el Islam como un “cáncer” y comentó en un tweet con el hashtagh #orgullosaislamofóbica, y ha celebrado las muertes de migrantes que cruzan el Mediterráneo.