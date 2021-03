Designa Senado oficial de inteligencia para que se encargue de seguridad del Capitolio

The New York Times

Washington— Mientras la teniente general Karen Gibson observaba la violencia y el horror durante el ataque del 6 de enero al Capitolio, su mente recordó las zonas de guerra en donde ha encabezado operativos de inteligencia miliar.

“Estaba espantada”, recordó la general Gibson este lunes, en el balcón de la parte oeste del Capitolio, no lejos de donde los manifestantes rompieron los cristales y atacaron a los oficiales de la policía.

“Pensé, “estoy atestiguando el tipo de actividades que he visto en naciones a las que he sido desplegada” y nunca pensé ver esto en Estados Unidos, me quedé impactada”.

Ahora es el momento de que la general Gibson de 56 años, originaria de Bozeman, Montana, intente lograr que ese ataque nunca se vuelva a repetir en los pasillos del Congreso.

Este lunes, hizo su juramento como la nueva sargento de armas del Senado, que es el oficial de seguridad de más alto rango. Es la segunda mujer en ocupar ese puesto en los 232 años de historia de esa Cámara.

El equipo de la general Gibson es innovador, ya que incluye a Kelly Fado como sub sargento de armas y a Jennifer Hemingway como jefa de personal --- siendo la primera vez que los tres puestos más importantes de seguridad en el Senado es ocupado por mujeres.

“Esas personas han sido seleccionadas por sus cualidades y su competencia, el género no es realmente relevante”, comentó la general Gibson, quien se retiró del Ejército el año pasado.

El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la mayoría, catalogó al equipo como “las tres personas más calificadas que podríamos haber encontrado”.