Desechan estados grandes cantidades de mascarillas y equipo contra la pandemia

Nueva York.- Cuando la pandemia del coronavirus arrasó en un Estados Unidos que no estaba preparado, muchos estados como Ohio se apresuraron para obtener mascarillas y otro equipo de protección.

Los suministros eran tan limitados en el 2020 que el estado compró millones de vestimenta médica de una empresa de mercadeo e imprenta y gastó unos 20 millones de dólares para tratar de obtener equipo de protección personal elaborado en el estado.

Tres años después, ahora que la pandemia concluyó, Ohio y otros estados están tratando de lidiar con un exceso de equipo de protección, desechando grandes cantidades.

Debido a que expiraron y hay poca petición de esas reservas, Ohio subastó 393 mil protectores por sólo 2 mil 451 dólares y terminó desechando otros 7.2 millones de dólares, además de mascarillas, guantes y otros materiales que expiraron.

Los suministros que caducaron tuvieron un costo de unos 29 millones de dólares de recursos federales.

Algo similar ocurrió en todo el país. Los suministros envejecieron y la fecha límite para destinar fondos federales contra el Covid-19 llegará el próximo año, los estados tienen que decidir cuánto invertirán en mantener las bodegas y suministros.

Una investigación realizada por The Associated Press encontró que por lo menos 15 estados, desde Alaska hasta Vermont, han desechado parte de sus reservas de equipo de protección personal debido a que expiraron, hay excesos y de que no hay quién desee tenerlos.

Se desecharon más de 18 millones de mascarillas, 22 millones de batas, 500 mil guantes y más cosas. Sin contar que los estados no le proporcionaron a The Associated Press las cifras exactas ni respondieron en algunos casos ni comentaron sobre otras medidas.

Rhode Island dijo que destruyó y recicló 829 toneladas de protectores personales, Maryland desechó más de 93 millones de dólares de suministros.

“Qué desperdicio. Eso sucede cuando uno no está preparado, cuando tiene un sistema de salud pública con altibajos en donde la falta de planeación da lugar a compras de pánico en emergencias”, comentó el Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública.

“Eso demuestra que tenemos que hacer mejor las cosas para manejar nuestras reservas”.