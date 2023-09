Descubren lenguaje de los ratones

The New York Times | Un equipo de neurobiólogos de la Universidad Duke, diseñó un experimento para estudiar los sonidos de los roedores The New York Times | Un ratón macho puede alterar el tono de su canción para competir con otro y acaparar la atención de una hembra

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York.- ¿Un ratón puede aprender una nueva canción? Esa pregunta podría sonar extravagante. Aunque los humanos han convivido con los ratones por lo menos desde hace 15 mil años, pocos de nosotros hemos escuchado cantar a un ratón, debido a que lo hacen en frecuencias que no pueden ser detectadas por el oído humano. Cuando son cachorritos, sus canciones de alta frecuencia alertan a sus madres sobre el lugar en donde se encuentran, cuando son adultos, cantan, emiten un ultrasonido para atraerse uno al otro. PUBLICIDAD Durante décadas, los investigadores han considerado las canciones de los ratones como instintivas, como los tonos fijos de una caja de música, en lugar de ser expresiones mutables de mentes individuales. Aunque nadie había puesto a prueba si eso es verdaderamente cierto. En el 2012, un equipo de neurobiólogos de la Universidad Duke, encabezados por Erich Jarvis, un neurocientífico que estudia el aprendizaje vocal, diseñó un experimento para saber si era cierto. El equipo ensordeció quirúrgicamente a cinco ratones y grabó sus canciones en un estudio de sonido del tamaño de un ratón, decorados con cámaras infrarrojas y micrófonos. Compararon los sonogramas de las canciones de los ratones sordos con ratones que oyen. Si las canciones de los ratones son innatas, como desde hace tiempo se ha supuesto, la alteración quirúrgica no haría ninguna diferencia. Jarvis y sus investigadores disminuyeron el ritmo y cambiaron el tono de las grabaciones, para que pudieran escuchar las canciones con sus propios oídos. Los de los ratones intactos sonaron “sorprendentemente similares a las canciones de los pájaros”, escribió Jarvis en un documento en el 2013 en donde describió el experimento, con sílabas parecidas a un silbido similar a las canciones de los canarios y el trino de los delfines. No así las canciones de los ratones sordos: al ser desprovistos de una retroalimentación del auditorio, sus canciones se degradaron, sonando casi irreconocibles. Los científicos hicieron notar que sonaron “como graznidos y gritos”. El tono de un ratón no sólo depende de su habilidad para escucharse a sí mismo y a otros, sino también, como el equipo detectó en otro experimento, un ratón macho puede alterar el tono de su canción para competir con otro ratón macho y acaparar la atención de una hembra. Dentro de esas destrezas se encuentran las pistas de un rompecabezas que muchos han llamado “el problema más difícil de la ciencia”: el origen del lenguaje. En los humanos, “el aprendizaje vocal” se entiende como una habilidad crucial para el lenguaje verbal. Investigadores descubrieron la capacidad del aprendizaje vocal en otras especies además de los humanos, incluyendo las canciones de los pájaros, colibríes, loros, cetáceos como los delfines y ballenas, pinnípedos como las focas, elefantes y murciélagos. Aunque tomando en cuenta la idea que tiene siglos de antigüedad, de que un profundo abismo separó el lenguaje humano de las comunicaciones de los animales, la mayoría de los científicos entienden las habilidades del aprendizaje vocal de otras especies como algo que no está relacionado con el nuestro, debido a la divergencia evolutiva, como el ala de un murciélago lo es al de una abeja. En los últimos años, una serie de hallazgos también han revelado un panorama de sonidos expansivos no humanos, incluyendo las tortugas que producen y responden a sonidos para coordinar el momento de su nacimiento desde que están dentro del huevo, las larvas de corales que pueden escuchar el sonido de unos arrecifes saludables y las plantas que pueden detectar el sonido de una corriente de agua y el sonido de los insectos depredadores. Los investigadores también han encontrado la intención y significado en esa cacofonía, tales como un uso a propósito de diferentes sonidos para expresar información. PUBLICIDAD