Descubren gen detrás de trastorno de discapacidad intelectual

Los científicos han encontrado la raíz genética de un trastorno que causa discapacidad intelectual y que, según sus cálculos, afecta a uno de cada 20 mil jóvenes. Y esperan que su descubrimiento conduzca a un nuevo diagnóstico que pueda dar respuestas a las familias.

Según los investigadores, que publicaron sus hallazgos el viernes en la revista Nature Medicine, las personas que padecen este trastorno presentan una constelación de problemas, entre los que se incluyen baja estatura, cabeza pequeña, convulsiones y baja masa muscular.

“Nos sorprendió lo común que es este trastorno” en comparación con otras enfermedades raras relacionadas con un único gen, dijo Ernest Turro, de la Escuela Icahn de Medicina del Monte Sinaí, autor principal del estudio.

Síndromes como éstos pueden pasar desapercibidos porque los rasgos son a veces tan sutiles que los médicos no pueden reconocerlos con sólo mirar a los pacientes, dijo el Dr. Charles Billington, genetista pediátrico de la Universidad de Minnesota que no participó en el estudio.

“Así que ciertamente esto no era algo para lo que necesariamente tuviéramos un nombre”, dijo. “Estamos aprendiendo más sobre estos síndromes que reconocemos sólo una vez que estamos viendo la causa”.

Los investigadores explicaron que las mutaciones se produjeron en un pequeño gen “no codificante”, lo que significa que no proporciona instrucciones para fabricar proteínas. Hasta ahora, todos menos nueve de los casi mil 500 genes que se sabe que están relacionados con la discapacidad intelectual en general son genes codificadores de proteínas. Hasta ahora, la mayoría de los grandes estudios genéticos han utilizado una tecnología de secuenciación que suele dejar fuera los genes que no codifican proteínas.

Este estudio utilizó datos más completos de secuenciación del “genoma completo” de 77 mil 539 personas inscritas en el Proyecto Británico 100 mil Genomas, entre ellas 5 mil 529 con discapacidad intelectual. Las mutaciones raras halladas por los investigadores en el gen, denominado RNU4-2, estaban estrechamente relacionadas con la posibilidad de desarrollar discapacidad intelectual.

El hallazgo “abre la puerta al diagnóstico” para miles de familias, afirmó el autor del estudio, Andrew Mumford, director de investigación del Servicio de Medicina Genómica del NHS del suroeste de Inglaterra.

Según Mumford, es necesario seguir investigando. Aún no está claro cómo la mutación causa el trastorno y no existe tratamiento. Sin embargo, Billington señaló que los laboratorios deberían poder ofrecer pruebas para esta enfermedad con relativa rapidez. Y los investigadores afirman que las familias deberían poder encontrarse y apoyarse mutuamente, y saber que no están solas.

“Eso puede ser increíblemente reconfortante”, dijo Mumford.