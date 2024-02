Descontento va más allá de Israel y Gaza: votantes de nueva generación

The New York Times | Un colegio electoral en la Universidad de Michigan. Muchos estudiantes de todo el estado estaban de vacaciones de primavera y no en el campus

Nueva York.- La energía de los campus universitarios de Michigan antes de las elecciones de medio término del 2022 era eléctrica, dijeron los estudiantes. Armados con promesas de proteger el derecho al aborto, los candidatos demócratas llevaron a cabo grandes mítines en los campus, atrayendo a multitudes que estaban preparados para aclamar en lugar de protestar. El Día de la Elección, los estudiantes aparecieron en multitudes, dando como resultado la asistencia más grande de jóvenes de cualquier estado, ayudando a los demócratas a tomar el control total del gobierno de Michigan por primera vez en décadas. Aunque antes de las primarias presidenciales demócratas que serán este martes, la energía parece que se ha transformado en apatía o enojo. Los activistas jóvenes han estado al frente de una crítica sostenida al firme apoyo del presidente Biden a Israel y su campaña militar en Gaza, que empezó después que Hamas atacó a Israel el 7 de octubre. La protesta contra la política de Estados Unidos culminó en un esfuerzo para alentar a los residentes a votar como "no alineados" para enviarle un mensaje a Biden en la elección general crucial de este estado. Las entrevistas con más de dos docenas de estudiantes de todo el estado indicaron un pozo más profundo de insatisfacción, no sólo con el presidente en funciones, sino con la posibilidad de que una vez más tengan que escoger entre dos presidentes --- Biden y el ex presidente Donald J. Trump --- cuyas edades son varias décadas más que la de ellos. Los sondeos nacionales han reflejado durante meses un sentimiento similar: los votantes menores de 30 años, quienes apoyaron a Biden por más de 20 puntos en el 2020, no están entusiasmados acerca de la revancha entre Biden y Trump, quien es el favorito en las primarias republicanas de este martes. Aunque para algunos jóvenes en Michigan y en otros lados, la alineación de Biden con Israel ha presentado una nueva inquietud. Los votantes menores de 30 años presentaron abrumadoramente su oposición al conflicto en un sondeo del mes de diciembre de New York Times y Siena College, dijeron que Israel no había hecho lo suficiente para impedir las muertes de civiles en Gaza y que la campaña militar debería parar. Se espera que Biden gane fácilmente las primarias