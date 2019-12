Descarta Facebook revelar mensajes encriptados

Washington.- Los ejecutivos de Facebook le dijeron al procurador general, William P. Barr, el lunes que no abrirían los productos de mensajería cifrada de la compañía a las fuerzas del orden público, poniendo en marcha un intenso enfrentamiento con el gobierno sobre la privacidad y la vigilancia.

En una carta de la compañía, los ejecutivos que supervisan WhatsApp y Messenger de Facebook, Will Cathcart y Stan Chudnovsky, escribieron que crear una especie de puerta trasera en sus servicios haría que sus usuarios estuvieran menos seguros.

“El acceso o ‘puerta trasera’ que están exigiendo para la Policía sería un regalo para los delincuentes, piratas informáticos y regímenes represivos, creando una forma para que ingresen a nuestros sistemas, y dejando a cada persona en nuestras plataformas más vulnerables a una amenaza real” según dicen en la carta, la cual fue obtenida por The New York Times. “Es simplemente imposible crear una puerta trasera de este tipo para un propósito y no esperar que otros intenten abrirla”.

Barr ha dicho que la insistencia de Facebook en mantener intacta la privacidad en sus servicios de mensajería, con el fin de proteger el contenido de los mensajes que sólo un remitente y un destinatario pueden ver, dificulta que los agentes de la ley y el orden rastreen el comportamiento malicioso en línea. La tecnología hace que sea más difícil investigar a los depredadores de menores y terroristas, dijo.

Barr, acompañado por sus homólogos de gran Bretaña y Australia, escribió una carta abierta al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, en octubre, pidiéndole que tome medidas para permitir que “la Policía obtenga acceso legal al contenido en un formato legible y utilizable”. Las compañías, según dijeron, “no deberían diseñar deliberadamente sus sistemas para impedir cualquier forma de acceso al contenido, incluso para prevenir o investigar los delitos más graves”.

Mantener encriptados sus productos de mensajería es el aspecto central del plan de Facebook para promoverse a sí mismo como una compañía enfocada en la privacidad, esto tras haber sufrido fuertes crítica durante años por revelaciones de que hubo un mal manejo los datos de los usuarios. Pero también ha puesto a la compañía, la cual ya es objeto de investigaciones de privacidad de los consumidores y antimonopolio, en camino rumbo a otro fuerte conflicto con los gobiernos de todo el mundo.