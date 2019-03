Descarta Clinton postularse en 2020

Hillary Clinton dijo que no se postulará a la presidencia en 2020, pero prometió que no irá a ningún lado.

La ex Secretaria de Estado, senadora y Primera Dama descartó una nueva campaña presidencial durante una entrevista publicada el lunes por la televisora News12 de Nueva York.

"Seguiré trabajando y hablando y defendiendo mis creencias", aseguró Clinton, quien perdió las elecciones presidenciales de 2016 ante Donald Trump.

"Lo que está en juego en nuestro país, las cosas que están pasando en estos momentos me perturban mucho".

Dijo que ha hablado con varios de los candidatos que aspiran a la nominación presidencial demócratas.

"No den nada por hecho", les ha dicho a los aspirantes, afirmó. "A pesar de que tenemos una larga lista de problemas reales y promesas rotas", por parte del Gobierno de Trump.