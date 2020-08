Descarta Casa Blanca aplazar elecciones

Associated Press

Washington— El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, aseguró que Estados Unidos celebrará las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre, luego de las palabras del Presidente Donald Trump, quien había sugerido la posibilidad de aplazar los comicios ante supuestos alegatos de fraude.

"Vamos a celebrar una elección el 3 de noviembre y el presidente va a ganar", respondió Meadows cuando fue consultado al respecto por la cadena CBS News.

El pasado jueves, el Mandatario estadounidense -quien ha sido reiteradamente crítico con la estrategia de voto por correo- insinuó, mediante su cuenta de Twitter, que la votación debería realizarse en otra fecha.

"Con el voto universal por correo (no el voto en ausencia, que es bueno), 2020 será la elección más IMPRECISA y FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para Estados Unidos. ¿Retrasemos las Elecciones hasta que la gente pueda votar con seguridad y apropiadamente?", escribió.

Trump volvió a distinguir entre el voto por correo y el voto en ausencia, el cual considera más seguro, ya que él lo utilizó en marzo durante las primarias del estado de Florida.

"No ha considerado retrasar ninguna elección", aclaró Meadows, quien apuntó que el mensaje colgado en Twitter por el Ejecutivo había sido "una interrogante".

Por otro lado, Meadows consideró también que el voto por correo -promovido en el marco de la pandemia de Covid-19- no era "una buena idea para el país" y argumentó que si el sistema se extendía se podrían presentar demoras de cara a los resultados electorales.

De acuerdo con Trump, el voto por correo podría provocar que no se conozca al ganador de la contienda presidencial la noche de los comicios.

"No quiero un retraso. Quiero elecciones. Pero no quiero tener que esperar tres meses y luego ver cómo faltan votos y las elecciones no valen nada. Esto es lo que va a pasar. Es de sentido común y todo el mundo lo sabe", aseveró.

Múltiples entidades de la Unión Americana han optado por la modalidad de voto por correo debido a la reciente aceleración en la incidencia de contagios por coronavirus.

Oregon fue el primer estado en implementar este mecanismo y únicamente ha registrado oficialmente doce casos de fraude entre las más de 100 millones de papeletas que ha emitido.

Ante esta situación, especialistas independientes y funcionarios electorales de varias demarcaciones han negado que el sistema pueda dar lugar a un fraude.

Para retrasar el día de la jornada electoral, Trump tendría que contar con el apoyo del Congreso con la finalidad de modificar una ley federal de 1845 en la que se estableció que el primer martes después del primer lunes de noviembre sería designado para celebrar las elecciones legislativas, mismas que se llevan a cabo al tiempo de la contienda por la Casa Blanca.