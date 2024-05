Descansa la defensa sin Trump en el estrado en juicio penal

Estados Unidos.- El jurado escuchó su voz, vio sus tweets y vio imágenes de él haciendo campaña para la presidencia. Pero al final, los 12 neoyorquinos que sopesaban el destino de Donald J. Trump no lo vieron testificar.

El martes, la defensa abandonó su caso después de que Trump se negara a subir al estrado en su propio juicio penal, perdiendo su única oportunidad de defenderse pero también evitando lo que podría haber sido un error calamitoso. Se tomó su decisión, sus abogados concluyeron la fase de testimonios del juicio y, la próxima semana, se espera que el jurado comience la trascendental tarea de determinar si se debe convertir al ex (y tal vez futuro) presidente en un delincuente.

Los acusados rara vez testifican, pero Trump se destaca como el único presidente estadounidense que alguna vez se ha enfrentado a un juicio penal, un litigante en serie que se considera su mejor defensor. Trump, quien una vez más es el presunto candidato republicano, había dicho repetidamente que quería testificar.

Pero el martes por la mañana, Trump dijo frente a las cámaras de televisión en el pasillo del tribunal que sus abogados descansarían sin que él subiera al estrado. La defensa sólo ofrecería un testigo importante, Robert J. Costello, un abogado belicoso cuya única tarea era atacar la credibilidad del testigo estrella de la fiscalía, Michael D. Cohen.

“Descansaremos bastante rápido; descansar significa 'descansar el caso'”, dijo Trump. “No estaré descansando. “No descanso.” El expresidente, que pasó gran parte del juicio con los ojos cerrados, añadió: “A veces quisiera descansar, pero no logro descansar”.

Los fiscales acusaron a Trump de encubrir escándalos sexuales para allanar su camino hacia la presidencia. Se enfrenta a 34 cargos penales por falsificación de registros comerciales derivados de un esfuerzo por suprimir uno de esos escándalos mediante un pago para mantener su silencio a una estrella porno, Stormy Daniels.

Cohen, que era el abogado personal y reparador de Trump, hizo el pago de 130 mil dólares a Daniels en los últimos días de la campaña de 2016, silenciando su historia de un encuentro sexual con Trump. Una vez que el acuerdo salió a la luz en 2018, Cohen fue acusado en una investigación federal. Eso tensó su relación con Trump, quien finalmente le dio la espalda a su mediador.

Cohen dio un vuelco y se convirtió en el testigo estrella contra su antiguo mentor, ofreciendo la única evidencia directa que vincula a Trump con la conducta central del caso de la fiscalía: la falsificación de los registros comerciales.

El Sr. Trump, testificó Cohen, le reembolsó el dinero del silencio y aprobó un plan para disfrazar el verdadero propósito de los pagos. Los registros (las facturas de Cohen, los cheques de Trump a Cohen y las entradas en el libro mayor de Trump) hacían referencia a un anticipo legal, lo que implicaba que Cohen había recibido el dinero para gastos ordinarios.

Cuando la fiscal, Susan Hoffinger, le preguntó a Cohen si esos registros eran verdaderos o falsos, él respondió: "falso".

Cohen fue el vigésimo y último testigo de la fiscalía en las últimas cinco semanas. Cuando abandonó el estrado después de cuatro días apasionantes, la fiscalía descansó.

Aunque los jurados no escucharon el testimonio del expresidente (su hijo mayor, Donald Trump Jr., dijo el martes que su padre no testificaría “en un tribunal irregular”), vieron un video de él hablando y se les presentaron sus palabras. La fiscalía presentó clips de la campaña de Trump en 2016, tuits que envió durante su presidencia e incluso una selección de citas de libros que se le atribuye haber escrito.

En uno de sus comentarios ante la cámara reproducido para el jurado, Trump elogió a Cohen como “un buen abogado en mi bufete”.

Una vez que el caso estuvo en manos de la defensa, llamaron a dos testigos: su propio asistente legal y uno de los antagonistas de Cohen, el Sr. Costello.

Costello, fiscal convertido en abogado defensor, alguna vez fue asesor informal de Cohen. Cuando no fue ahogado por un coro de objeciones de la fiscalía, Costello buscó sembrar dudas sobre la credibilidad de Cohen. Cohen, dijo, una vez afirmó que no tenía nada incriminatorio que ofrecer a los fiscales.

“Lo juro por Dios, Bob, que no tengo nada sobre Donald Trump”, recordó las palabras de Cohen.

Pero en el contrainterrogatorio, fue la credibilidad de Costello la que fue atacada, ya que se enfrentó con la fiscalía por segundo día consecutivo.

Hoffinger, la fiscal, sugirió que Costello había estado tratando de asegurarse de que Cohen no cooperara con los fiscales, presentándolo como un agente de Trump y el abogado del entonces presidente en ese momento, Rudolph W. Giuliani. .

Ella produjo una letanía de correos electrónicos que subrayaban su punto, incluido uno en el que Costello le escribió a su socio legal, diciendo: “Nuestro problema es llevar a Cohen a la página correcta sin darle la apariencia de que estamos siguiendo instrucciones de Giuliani o el presidente."

Hoffinger le dijo a Costello que “usted perdió el control de Michael Cohen para el presidente” una vez que Cohen se volvió contra Trump y se declaró culpable de delitos federales por su papel en el acuerdo para mantener el silencio.

Costello, desafiante, declaró: “Por supuesto que no”.

También citó la primera reunión de Costello con Cohen en abril de 2018 y le pidió que confirmara que había resaltado su conexión con Giuliani.

“No es cierto”, respondió Costello, lo que llevó a Hoffinger a mostrar un par de correos electrónicos que parecían contradecir su negación.

“Le conté mi relación con Rudy y podría serle muy, muy útil”, le escribió Costello a Cohen dos días después de su reunión en uno de los correos electrónicos.

La sesión de Costello del martes fue más plácida que su combustible desempeño el día anterior.

Poco después de que Costello subiera al estrado el lunes, los fiscales hicieron una serie de preguntas. Cuando el juez se puso de su lado, Costello murmuró "Dios", dejando constancia de su consternación e irritando al juez, Juan M. Merchán. Costello intentó retractarse de su comentario, murmurando en voz baja que quería “eliminarlo” del expediente.

El testimonio continuó, pero después de más objeciones, el juez Merchan volvió a sentirse frustrado. Desestimó al jurado y criticó duramente al testigo: “Si no te gusta mi decisión, no digas 'Dios' y no digas 'táchalo', porque soy el único que puede hacerlo. "Puedo lograr un testimonio en el tribunal", dijo, y agregó: "¿Me estás mirando?".

Luego despejó la sala del tribunal, despidió a los periodistas y permitió que permaneciera un grupo de partidarios de Trump.

Luego, según una transcripción, el juez le dijo al Sr. Costello que su conducta fue “despreciativa” y dijo: “Si intentan mirarme fijamente una vez más, los sacaré del estrado”, y agregó, a los abogados defensores, “Quitaré su testimonio, ¿me oyes?”

El señor Costello preguntó: "¿Puedo decir algo, por favor?" Y el juez Merchan respondió: “No. No. Esto no es una conversación”.

Después de que concluyeron los testimonios el martes, ambas partes expusieron visiones enfrentadas sobre cómo el juez debería instruir al jurado mientras se prepara para sopesar los cargos. Si bien seca en comparación con las semanas de testimonios sobre sexo y escándalos, la llamada conferencia de cargos es posiblemente uno de los procedimientos más importantes del juicio.

Las instrucciones generalmente tienen como objetivo traducir los estatutos legales en algo inteligible para los 12 jurados que decidirán el caso. Las instrucciones proporcionan a los jurados una hoja de ruta para ayudarles a aplicar la ley a los hechos que han deducido de los testigos, documentos y otras pruebas que se les presentaron.

Los fiscales propusieron instrucciones que darían al jurado lo que los expertos legales llamaron flexibilidad inusual para determinar si Trump tuvo un papel en la creación de registros falsos. Los fiscales argumentaron que incluso si Trump no fabricó los registros él mismo, el jurado podría declararlo responsable si su creación fuera “una consecuencia razonablemente previsible de su conducta”.

El juez Merchan no parecía dispuesto a hacer lo que los fiscales habían pedido. Dijo que sopesaría los argumentos de ambas partes antes de llegar a una decisión.

Los abogados defensores parecieron perder argumentos y también discutieron sobre los requisitos para un veredicto de culpabilidad. Querían exigir que los jurados llegaran a un acuerdo unánime de que Trump había falsificado registros para ocultar una conspiración para ganar una elección ilegalmente. También querían que los que decían malas palabras fueran unánimes sobre cuáles eran esos medios ilegales.

Los fiscales respondieron que la ley no requería ese obstáculo adicional, argumentando que Trump debería ser tratado como cualquier otro acusado. El juez Merchan pareció estar de acuerdo y dijo: "No hay razón para reescribir la ley para este caso".