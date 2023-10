Desbordan Chicago migrantes venezolanos

Los autobuses repletos de migrantes venezolanos llegan ahora al centro de Chicago día y noche, duplicando su número en las últimas semanas. Las autoridades municipales se esfuerzan por abrir más refugios, mientras más de 2.300 migrantes duermen en comisarías de policía, en vestíbulos y a la intemperie en campamentos improvisados.

En los aeropuertos de la ciudad, los inmigrantes que acaban de aterrizar duermen en el suelo, muchos con bebés y niños pequeños, mientras las autoridades locales piden más ayuda al gobierno federal.

"No tenemos ningún lugar al que puedan ir", dijo Cristina Pacione-Zayas, jefa adjunta de personal del alcalde Brandon Johnson. "Estamos luchando".

Al igual que Nueva York y otras ciudades del país, Chicago se esfuerza por atender al creciente número de inmigrantes que han llegado el año pasado en autobuses desde la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, ante la inminencia del infame y frío invierno de Chicago, los voluntarios y líderes temen que la situación empeore.

La situación está ejerciendo una nueva presión sobre el Sr. Johnson, que asumió el cargo en mayo.

El Sr. Johnson, demócrata, dijo esta semana que tenía la intención de viajar con una delegación de la ciudad a la frontera, donde recopilarían información sobre el flujo de migrantes.

La crisis ha provocado enfrentamientos en el Ayuntamiento de Chicago, cuyos miembros se han peleado sobre cuánto gastar en los solicitantes de asilo en medio de otras prioridades acuciantes en la ciudad de 2,7 millones de habitantes.

"Es una pesadilla logística", dijo Andre Vasquez, presidente del Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de la ciudad. "Vas a ver a más gente en la calle buscando la manera de sobrevivir".

Los voluntarios han trabajado para ayudar a los solicitantes de asilo en el espíritu de la tradición de Chicago como ciudad santuario para los inmigrantes. Pero en algunos barrios ha aumentado la resistencia. Las reuniones públicas para debatir la apertura de albergues se han convertido en peleas a gritos, en las que los residentes acusan a los funcionarios de la ciudad de dar prioridad a las necesidades de los recién llegados frente a las de los habitantes de Chicago de toda la vida.

Algunos residentes creen que la ciudad ha sido demasiado complaciente. Deaundre Miguel Jones, de 47 años, dijo que había visto con exasperación cómo la comisaría de policía de su barrio de Old Town se convertía en un lugar donde los inmigrantes duermen en catres dentro y fuera en tiendas de acampada.

"Esta gente come bien, tienen mejores teléfonos que yo, mejores zapatos", dijo el Sr. Jones, sentado fuera de su complejo de apartamentos. En su opinión, las autoridades de Chicago están haciendo más por ayudar a los inmigrantes que las personas que llevan años viviendo en la ciudad.

"¿Cómo vas a cuidar de otra persona cuando ni siquiera cuidas de tu propia gente?

No siempre está claro qué ha atraído a los emigrantes a Chicago. Algunos subieron ansiosos a autobuses con destino a Chicago en la frontera sur porque reconocieron el nombre de la ciudad y supusieron que era lo bastante grande como para ofrecer oportunidades y un lugar donde trabajar. Funcionarios de Chicago señalaron al Gobernador Greg Abbott de Texas, republicano, por su campaña de envío de emigrantes en autobús a ciudades liberales por motivación política, pero algunos emigrantes llegan a esas ciudades en viajes pagados por organizaciones benéficas, grupos de voluntarios o familiares.

En las entrevistas, varios venezolanos llegados recientemente dijeron que habían venido a Chicago porque tenían parientes lejanos en la ciudad o porque habían oído decir a amigos que contaba con sólidos servicios sociales. Pero muchos dijeron que Chicago se había convertido en su destino simplemente porque les habían ofrecido un billete de avión o autobús gratuito desde albergues anteriores, a los que llegaban sin dinero y sin dormir.

"Vinimos aquí con un único propósito: trabajar", dijo Eudo Luis Ledezma, de 41 años, que llegó a Chicago el martes tras un angustioso viaje de dos meses que comenzó en su ciudad natal, Maracaibo, una ciudad del noroeste de Venezuela. "Estábamos cansados de vivir en la miseria".

Muchos venezolanos recién llegados dijeron que habían encontrado el camino a Chicago tras hacer escala en San Antonio y Denver, donde los refugios estaban repletos de gente.

Yureibi Olivo, madre de cuatro hijos que llegó a Chicago este verano, dijo que ya se alegraba de que su familia hubiera corrido el gran riesgo de marcharse. Es una de las pocas afortunadas que han conseguido cama en un refugio temporal en un hotel del centro de la ciudad.

Olivo, de 45 años, ha estado vendiendo arepas en las calles, donde gana unos 60 dólares al día. En su país, con dos trabajos, uno como barrendera y otro preparando comidas subvencionadas por el gobierno, ganaría esa cantidad en tres meses, dice.

"Estar aquí es un privilegio", afirma Olivo. "Dios nos dio una oportunidad, y el gobierno aquí nos ha abierto la puerta".

Gov. J.B. Pritzker of Illinois, a Democrat, has offered resources and financial support from the state. Since August 2022, his administration has allocated $328 million in aid, according to a spokeswoman.

But it is not nearly enough, city officials say. Chicago leaders signed a $29 million contract last month that calls for the sheltering of migrants in winterized tents. And the overall cost of housing and feeding the migrants is skyrocketing: The city is expected to spend at least $345 million in less than a year and a half, according to city officials. (The Chicago Public Schools, for comparison, have an annual budget of more than $9 billion.)

Mr. Pritzker, in a letter to President Biden this week, said that more aid from the federal government was urgently needed.

Currently, more than 10,000 migrants are in shelters, according to city data. Close to 3,200 are staying at police stations and airports.

Erika Villegas, una voluntaria que está ayudando a los migrantes en las comisarías de policía, dijo que le preocupaba la capacidad de los migrantes para soportar el clima más frío que se avecinaba, sobre todo porque muchos estaban durmiendo al aire libre en tiendas de campaña.

"Para los habitantes de Chicago, hace un tiempo estupendo. "Pero las nuevas familias piden chaquetas. La gente dice: 'No pude dormir en toda la noche. Tuve los dedos de los pies fríos toda la noche'. No tienen ni idea de lo que les espera".

En el Far South Side, Anthony Beale, miembro del Consejo Municipal, dijo que la situación se había convertido en un desastre y una vergüenza, sobre todo si se tiene en cuenta el papel del gobierno federal.

"La solución, nº 1, es que Joe Biden cierre la frontera", dijo. "En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es dispersar a los migrantes por todo el país de manera uniforme, y no sólo enviarlos a ciertas ciudades o ciertos estados. Todo el mundo debería ayudar en esta crisis".

Los voluntarios de Chicago, que llevan más de un año trabajando para ayudar a los migrantes en las comisarías con comida, ropa, tiendas de campaña, atención médica e inscripciones en escuelas públicas, dijeron que últimamente estaban más desbordados que en ningún otro momento desde que los migrantes empezaron a llegar en el verano de 2022.

"Estamos en una nueva fase justo en esta última semana", dijo Annie Gomberg, la principal organizadora voluntaria de una estación de policía en el West Side. "Estamos alcanzando la capacidad de una manera que inquieta a todo el mundo. La alcaldía parece realmente superada por este problema".

La Sra. Gomberg vio en los recién llegados una oportunidad a largo plazo.

En el barrio de Austin, en el West Side, hay un montón de apartamentos vacíos, dijo, y añadió que ya había animado a un propietario a alquilar a los recién llegados.

"Le dije: 'Si alquila a esta gente, podría revitalizar una zona degradada del Chicago negro; usted podría ser el alcalde de la Pequeña Caracas'", explicó. "Esta podría ser la próxima oleada de inmigrantes, que siempre han sido la base de Chicago".