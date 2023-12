Desborda oleada de migrantes a la frontera de EU

Nueva York.- En un lugar remoto del desierto de Arizona, cerca de un agujero en el muro fronterizo, decenas de inmigrantes se acurrucaban junto a hogueras de leña.

Tras huir de la guerra en Sudán, de las violentas bandas de Centroamérica o de los cárteles mexicanos, todos ellos habían cruzado ilegalmente a Estados Unidos, habían caminado a pie durante horas por terrenos escarpados y habían llegado a este puesto de avanzada exhaustos, hambrientos y con frío.

Querían entregarse a las autoridades para pedir asilo, pero estaban varados aquí, a kilómetros de la ciudad más cercana, Sásabe.

El martes por la noche, cuando bajaron las temperaturas, llegó un convoy de agentes de la Patrulla Fronteriza, metió a los hombres en una furgoneta para que fueran procesados y se marchó a toda velocidad en busca de más personas que necesitaban ser rescatadas.

"No estamos equipados para hacer frente a esto", dijo Scott Carmon, comandante de guardia de la Patrulla Fronteriza, mientras inspeccionaba el campamento fangoso. "Es un desastre humanitario".

Esta es la crisis que se está desarrollando en la frontera sur, cuando los encuentros con migrantes vuelven a alcanzar niveles récord y ponen a prueba la capacidad de las fuerzas de seguridad estadounidenses para contener una explosión de cruces ilegales con repercusiones de largo alcance para la administración Biden.

Cada día llegan a la frontera miles de inmigrantes procedentes de los rincones más remotos del planeta, desde África a Asia y Sudamérica, empujados por la violencia, la desesperación y la pobreza.

En mayo, el gobierno de Biden celebró brevemente el descenso de los cruces, incluso después de que se levantaran las restricciones fronterizas de la época de la pandemia y muchos temieran que se abrieran las compuertas. Pero las cifras se han disparado en los últimos meses, provocando duras críticas de ambos partidos y temores dentro de la administración de que el asunto perjudique el futuro electoral de los demócratas.

La semana pasada, el número de aprehensiones llegó a más de 10 mil al día, lo que puso a prueba los recursos de la Patrulla Fronteriza y desbordó a las pequeñas poblaciones a ambos lados de la frontera, por donde han pasado las personas que los contrabandistas han consolidado nuevas rutas para eludir la captura de las autoridades estadounidenses.

"En términos de migrantes por día, diciembre de 2023 es más grande que cualquier promedio que hayamos visto", dijo Adam Isacson, experto en migración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. "Todos los funcionarios que lo comentan, a todos los niveles, dicen que están cerca o más allá del punto de ruptura".

El secretario de Estado, Antony J. Blinken, y otros altos funcionarios viajaron a México el miércoles para hablar sobre el repunte de la migración con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras funcionarios estadounidenses vigilaban una nueva caravana de más de 2 mil migrantes que se desplazaba hacia el norte a través del país en dirección a Estados Unidos.

Es poco probable que la caravana llegue a Estados Unidos, según los expertos, pero ha atraído la atención de los medios de comunicación sobre la marea de migrantes que ya han cruzado la frontera en masa.

México ha sido un fiel cumplidor de las restricciones fronterizas de Estados Unidos, deteniendo a un número récord de migrantes este año, según muestran las cifras del gobierno. Pero en diciembre, el Instituto Nacional de Migración, una agencia gubernamental, suspendió las deportaciones de migrantes del país por falta de fondos, según un funcionario del instituto que no estaba autorizado a hablar públicamente.

Los expertos y las autoridades aún no saben a qué se debe el reciente aumento de la migración.

Entre las principales teorías: un mayor número de mexicanos que parecen estar huyendo de las batallas territoriales de los cárteles en todo el país; rumores sobre el final de una vía legal clave que puede haber provocado una prisa por cruzar; y contrabandistas que han empujado a personas desesperadas de todas las nacionalidades a tratar de entrar en partes cada vez más remotas de la frontera.

"Si te mudas a un lugar que es súper remoto, no habrá muchos agentes en el personal y eso aumenta tus posibilidades de ser liberado en los EU", dijo el Sr. Isacson. "No hay ningún sitio donde meter a la gente. No pueden retenerte".

Izzeddin, un inmigrante sudanés de 32 años, se encontraba el martes entre una docena de hombres de su país en el campamento de Arizona. Sorbía café azucarado proporcionado por un grupo de ayuda, No Más Muertes, que ha ayudado a mantener con vida a los migrantes con mantas, comida y llamadas al 911 para atender lesiones potencialmente mortales.

"Hemos venido aquí porque necesitamos protección", dijo Izzeddin, que pidió ser identificado sólo por su nombre de pila, por temor a represalias contra su familia.

La cruenta guerra civil de Sudán ha expulsado de sus hogares a millones de personas, incluidos estos hombres, que afirman haber perdido a familiares y dejado a sus seres queridos en campos de refugiados para viajar a Estados Unidos.

En Sudán, dijo Izzeddin, "vimos cómo mataban y violaban a la gente". Él y sus compañeros, dijo, esperaban una cosa: "que la patrulla fronteriza viniera a recogernos y nos diera protección".

A menudo, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos y solicitan asilo -protección frente a la persecución política o de otro tipo en su país de origen- no consiguen que sus solicitudes sean examinadas a su llegada. Debido a la limitada capacidad de detención en la frontera, muchos son puestos en libertad con una cita para que un juez evalúe su caso. El proceso puede durar años.

En Arizona, las autoridades fronterizas cerraron a principios de diciembre un puerto de entrada clave a los cruces legales para centrarse en los ilegales.

El Sr. Carmon, comandante de guardia de la Patrulla Fronteriza, suplicó más recursos. "Dennos más ayuda, dennos a FEMA", dijo.

La semana pasada, los agentes de la Patrulla Fronteriza tuvieron que evacuar a los inmigrantes que quedaron atrapados en campamentos al aire libre a lo largo de la frontera durante una tormenta, según explicaron los trabajadores humanitarios.

"Si tuviéramos una ciudad inundada y la gente necesitara ser evacuada, conducirían camiones de la Guardia Nacional, esos grandes camiones de ganado, y meterían a nuestros ciudadanos en ellos", dijo el Sr. Carmon. "No sé por qué no están aquí abajo ayudándonos a transportar a estas personas a un lugar seguro y cálido".

Para Izzeddin, estar expuesto a los elementos en el desierto era mucho más seguro que quedarse en Sudán.

"No importa si hace frío", dijo. "Aquí hay paz".