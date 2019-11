Desatienden candidatos demócratas tema de escuelas autónomas

Atlanta.- La noche antes de que los candidatos presidenciales demócratas subieran al escenario para el debate la semana pasada, padres de familia y simpatizantes de las escuelas autónomas afroamericanas e hispanas se reunieron en una sala de conferencias de un hotel cercano para elaborar carteles con los que esperaban llamar la atención de los políticos.

“Escuelas autónomas = autodeterminación”, decía un letrero. “Los demócratas afroamericanos quieren escuelas autónomas”, decía otro.

Durante más de dos décadas, los demócratas han respaldado en gran medida a las escuelas públicas subvencionadas como parte de un compromiso para ofrecer a las familias afroamericanas e hispanas una alternativa a las escuelas distritales. Las escuelas autónomas fueron acogidas por las minorías como una opción diferente a los bonos escolares financiados por los contribuyentes para las colegiaturas de escuelas privadas, los cuales por mucho tiempo han contado con el apoyo de los republicanos, quienes los utilizan para atraer a los votantes minoritarios.

Pero este año, los principales candidatos demócratas están alejándose de las escuelas autónomas y aliándose con los sindicatos de docentes que se oponen a la expansión de las mismas. Y eso ha dejado a algunas familias afroamericanas e hispanas sintiéndose traicionadas.

“Como madre soltera con dos trabajos y cinco ajetreos, me siento un poco desesperada”, dijo Sonia Tyler, quien planea inscribir a sus hijos en una escuela autónoma que está por abrir el próximo otoño en un suburbio de Atlanta. “Son brillantes; son curiosos. No es justo. ¿Por qué no debería tener otra opción?

Las escuelas subvencionadas, que educan a más de tres millones de estudiantes, son financiadas públicamente y administradas de manera privada, y a menudo no están sindicalizadas. A nivel nacional, las escuelas tienen un rendimiento similar al de las escuelas tradicionales. Pero las escuelas autónomas, las cuales atienden principalmente a niños de color de bajos ingresos en las grandes ciudades, tienden a sobresalir académicamente. Y el apoyo bipartidista en Washington ha permitido que estas escuelas proliferen, por lo que cada vez más padres de familia optan por querer inscribir a sus hijos en ellas, razón por la cual sus listas de espera han crecido a cientos de miles que aspiran a ser ingresados.