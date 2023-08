‘Desaparecen’ barriles de agua para migrantes

Hebbronville.- Cuando una de las peores olas de calor registradas azotó gran parte del Sur de Estados Unidos este verano, las autoridades y activistas del Sur de Texas se vieron envueltos en un misterio en esta árida región cerca de la frontera con México.

Los barriles de agua salvavidas que un grupo de derechos humanos había colocado estratégicamente para los migrantes descarriados que viajaban a pie, habían desaparecido.

PUBLICIDAD

Por lo general, son difíciles de perder. Etiquetados con la palabra “Agua” pintada en blanco, en letras mayúsculas y de pie a la altura de la cintura, los tambores azules de 55 galones (208 litros) se destacan contra la maleza y la hierba, cambiando de verde a marrón secado al sol. Hay mucho en juego para resolver este misterio.

Las temperaturas de verano pueden subir a 110 grados Fahrenheit (43.3 grados Celsius) en el escasamente poblado condado de Jim Hogg en Texas, con sus vastos e inhóspitos ranchos. Los migrantes, y a veces los traficantes de personas, toman una ruta a través de este condado para tratar de eludir un puesto de control de la Patrulla Fronteriza (BP) en una carretera más transitada a unas 30 millas (48 kilómetros) al Este.

A más de 60 millas (96 kilómetros) de la frontera entre Estados Unidos y México, puede tomar varios días caminar hasta allí para los extranjeros que pueden haber pasado semanas cruzando montañas y desiertos y evitando la violencia de los cárteles.

“No podemos darnos el lujo de perder tiempo en lo que hacemos”, dijo Rubén Garza, investigador de la oficina del Sheriff de Jim Hogg. Las lágrimas corrían por su rostro al recordar haber ayudado a localizar a un migrante desaparecido que se sobrecalentó en la maleza, pidió ayuda pero murió momentos después de su rescate.

El recuento exacto de las personas que fallecen es difícil de determinar porque las muertes a menudo no se informan. La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas estima que casi 3 mil migrantes han fallecido al cruzar de México a Estados Unidos ahogados en el Río Grande o por falta de refugio, comida o agua.

Los grupos humanitarios comenzaron a colocar agua para los extranjeros en lugares del lado estadounidense de la frontera con México en la década de 1990, luego de que las autoridades comenzaran a encontrar los cuerpos de quienes sucumbieron a las duras condiciones.

John Meza trabaja como voluntario en el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas en el condado de Jim Hogg, donde la población de unas 5 mil personas se distribuye en mil 100 millas cuadradas (2 mil 850 kilómetros cuadrados), más grande que el estado de Rhode Island. Reabastece las estaciones con galones de agua, corta la hierba crecida y se asegura de que las coordenadas del GPS aún estén visibles en la parte inferior de las tapas de los barriles.

En una de sus rondas en julio, dijo Meza, 12 de las 21 estaciones que mantiene ya no estaban. The Associated Press comparó imágenes capturadas por Google Maps en los últimos dos años y confirmó que algunos barriles que alguna vez estuvieron allí ya no estaban.

¿Pero a dónde?

Los incendios forestales son comunes en esta parte del estado, donde la hierba seca se convierte rápidamente en combustible. Las cuadrillas de construcción de carreteras con frecuencia empujan o apartan las obstrucciones para su trabajo. Pero mientras Garza, el investigador del Sheriff, andaba por un camino designado por coordenadas de GPS para los barriles, no había señales de plástico azul derretido. Y nada indicaba que se hubieran movido los pesados barriles. Aunque los voluntarios los llenan sólo parcialmente, pueden pesar hasta 85 libras (38 kilogramos).

Garza sospechó que los equipos de carreteras estatales movieron tres barriles que habían estado a lo largo de un camino sin pavimentar, pero el Departamento de Transporte de Texas lo negó.

El grupo No More Deaths en 2018 publicó un video de agentes de la Patrulla Fronteriza pateando y vertiendo agua de las jarras de un galón que quedaban para las personas en el desierto.

No More Deaths dijo que entre 2012 y 2015 encontró más de 3 mil 586 galones de agua que habían sido destruidos en un área desértica de 800 millas cuadradas (2 mil 72 kilómetros cuadrados) en el sur de Arizona.

Laura Hunter y su esposo, John, comenzaron a sacar agua a lo largo de rutas populares de contrabando en el sur de California en la década de 1990. Señalan que su esfuerzo no está afiliado a grupos políticos o religiosos, pero que su trabajo a menudo es atacado.

Los Hunters se reunieron con Eddie Canales, el director ejecutivo de South Texas Human Rights Center, hace unos 15 años y proporcionó el diseño para las estaciones de agua de bajo costo. A la luz de la noticia, ofrecieron algunos consejos.

“Los reemplazaría a todos con algunos barriles usados, sólo reemplácelos a todos”, dijo John Hunter. “Y luego les pondría un par de cámaras y obtendría las placas del carro del tipo y su cara”.

Por ahora, el misterio sobre la desaparición de los barriles sigue sin resolverse.