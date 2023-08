DeSantis reinicia su campaña en medio de dudas de su partido

Iowa.- Ron DeSantis le restó importancia mayormente a su propia decisión de reemplazar al encargado de su campaña a su regreso a Iowa en medio de un reinicio que le tomó una semana.

El candidato presidencial republicano tampoco hizo mención a las dos rondas de despidos que hizo su campaña recientemente en respuesta a los inesperados problemas en la recaudación de fondos.

En lugar de eso, el gobernador de Florida se concentró en su mensaje central --- la guerra contra el “estado profundo” --- y mostró una gran sonrisa mientras cortejaba a la audiencia de unos 200 republicanos que lo aclamaban y que se reunieron en un restaurante familiar en la primera de cuatro paradas en su recorrido más reciente en autobús por el estado que tiene la más importante camarilla política en el país.

“Estamos teniendo química y vamos bien”, les dijo DeSantis a los reporteros después de pronunciar un feroz discurso, descartando las preguntas acerca del alboroto que ha generado su postulación a la Casa Blanca en las últimas semanas.

Dijo que el votante promedio está mucho más enfocado en sus planes para el país que en el liderazgo de su campaña. Pero aunque DeSantis reconozca o no sus desafíos, éstos no han desaparecido.

Cinco meses antes de que se emitan los primeros votos en la primera competencia presidencial en Iowa, un creciente coro de posibles simpatizantes dentro de su propio partido están cuestionando el mensaje central de DeSantis y sus instintos políticos en medio de un prolongado esfuerzo para estabilizar su campaña que ha estado involucrada en tres decisiones significativas de personal, hasta ahora --- las dos rondas de recortes y reemplazo del encargado de campaña.

Al mismo tiempo, nuevas señales de tensión han surgido entre la campaña formal de DeSantis y una Súper PAC aliada que actualmente está planeando incrementar dramáticamente el gasto sobre el pago de publicidad para ayudar en los desafíos financieros de DeSantis.

“Está por verse si puede o no salvar su campaña, ya que obviamente, no ha sido particularmente efectiva hasta la fecha”, comentó Eric Levine, donador republicano con sede en Nueva York que ha estado haciendo un llamado para que el Partido Republicano apoye a una alternativa para el ex presidente Donald Trump.