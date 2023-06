DeSantis buscó migrantes católicos para enviarlos a California

Florida.- Los reclutadores del gobernador de Florida Ron DeSantis pusieron su mirada en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en la ciudad fronteriza de El Paso en Texas en busca de personas que solicitaban asilo para trasladarlos de ese abarrotado albergue para migrantes a la capital de California en aviones privados a costa de los contribuyentes.

Intencionalmente o no, los enviados del gobernador de Florida, quien es católico y candidato presidencial republicano, infundieron un elemento de su propia religión en su estrategia más reciente sobre inmigración, que ha generado una crítica directa del obispo católico de El Paso.

“Sin entrar en detalles sobre la política, no está bien que los migrantes hayan sido utilizados para cuestiones políticas”, le comentó el obispo Mark Seitz este miércoles a The Associated Press.

Seitz comentó que muchos migrantes arriban a Estados Unidos sin saber de Geografía, incluyendo qué tan lejos están unos de otros las ciudades y estados, sólo están ansiosos por seguir adelante.

“Si uno busca ayudar a una persona que necesita llegar a cierto destino en donde tiene un patrocinador o en done tiene trabajo o algo así, es un acto encomiable”, dijo Seitz.

“Pero si son trasladados simplemente para utilizarlos para cuestiones políticas, es reprobable, es utilizar a una persona que lo ha perdido todo. Ellos no tienen nada, ni siquiera una nación porque tuvieron que huir de allí. Utilizarlos para otros propósitos no es aceptable moralmente”.

DeSantis reconoció que Florida pagó para trasladar 36 migrantes venezolanos desde Texas, cuyo liderazgo es republicano, a Sacramento en vuelos privados, el viernes y lunes.

El primer grupo fue dejado frente a la Diócesis de la Iglesia Católica en Sacramento, que también son las oficinas centrales de las Caridades Católicas, al parecer sin avisarles.

Activistas locales y oficiales se reunieron con el segundo grupo en el aeropuerto, después de enterarse de su arribo.

El gobernador afirma que ellos hicieron el viaje voluntariamente --- algo que algunos defensores de los migrantes cuestionan. También afirmó que California los invitó debido a sus políticas amigables.