Desafía el gobernador Abbott al poder federal

A lo largo de la frontera de Texas con México, los policías estatales arrestan rutinariamente a los inmigrantes por allanamiento de morada. Las tropas de la Guardia Nacional de Texas desenrollan alambres de púas a lo largo de las orillas del Río Grande. Los guardabosques estatales patrullan el río en botes rápidos. Durante más de dos años, el gobernador Greg Abbott ha estado probando los límites legales de lo que puede hacer un estado para hacer cumplir la ley de inmigración. El esfuerzo, conocido como Operation Lone Star, ha sido ampliamente popular en Texas, incluso entre muchos demócratas, mientras que se esperaba que su costo, que ya supera los 4 mil millones de dólares, supere los 9 mil millones de dólares para fines del próximo año. A pesar de que la cantidad de inmigrantes ha disminuido en los últimos meses, Abbott, un republicano, ha empujado los límites aún más. Supervisó la disuasión agresiva de los agentes de la policía estatal en la frontera y montó un descarado desafío a la autoridad federal al colocar una barrera flotante en medio del Río Grande. En la pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass, la policía estatal arrasó la vegetación de un banco de arena en medio del río el mes pasado para crear un nuevo puesto de seguridad. Las medidas enfrentaron su primer desafío importante del gobierno federal, que demandó al estado de Texas este pasado lunes, diciendo que la barrera flotante en el río ha "infringido la ley federal" y "corre el riesgo de dañar la política exterior de los Estados Unidos." Las nuevas tácticas agresivas han puesto a prueba el apoyo que las políticas de inmigración del gobernador han disfrutado en los últimos años en Texas. Tan recientemente como el mes pasado, el 59 por ciento de los tejanos encuestados respaldaron los despliegues policiales y el gasto en la frontera, incluido el 30 por ciento de los demócratas. Pero las tácticas intensificadas empleadas en las últimas semanas, incluidos los informes sobre el duro trato de los migrantes por parte de los oficiales de Texas y las lesiones a las personas que se encuentran con el alambre de púas, han agriado parte de ese apoyo. "Funcionó durante el primer año, año y medio", dijo el representante estatal Eddie Morales, un miembro demócrata conservador de la Cámara de Representantes de Texas. "Pero creo que éste se ha ido por la borda", dijo sobre Abbott. "Es hora de que alguien ponga un control sobre nuestro gobierno estatal".