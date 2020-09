Departamento de Justicia abre investigación contra libro de John Bolton

The New York Times

The New York Times

Washington.- El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal para determinar si el exasesor de seguridad nacional del presidente Trump, John R. Bolton, reveló ilegalmente información clasificada cuando publicó sus memorias este verano, un caso que el departamento abrió después de que no logró detener la publicación del libro, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El departamento ha convocado a un gran jurado, que emitió una citación para los registros de comunicaciones de Simon & Schuster, la editora de las memorias de Bolton, "The Room Where It Happened". En el libro, Bolton ofreció un relato poco halagador de sus 17 meses trabajando en la administración Trump.

La investigación es una escalada significativa en la tensión por la publicación del libro. La administración Trump había tratado de detenerlo, acusando a Bolton de seguir adelante con la publicación sin atender el aviso para eliminar información clasificada. El director de inteligencia nacional remitió el asunto al Departamento de Justicia el mes pasado. John Demers, el jefe de la división de seguridad nacional del departamento, abrió la investigación criminal.

Bolton ha negado haber publicado información clasificada. Su relato sobre su tiempo trabajando para Trump y sus esfuerzos por publicar el libro provocaron furor. Confirmó elementos del plan de Ucrania que provocó el juicio político, escribió que el presidente estaba dispuesto a intervenir en las investigaciones penales para ganarse el favor de los dictadores extranjeros y dijo que buscó la ayuda de China para ganar la reelección.

Trump ha dejado en claro que quiere que se procese a su exasistente. Dijo en Twitter que Bolton "violó la ley" y que "debería estar en la cárcel, incautarle el dinero por difundir información con fines de lucro, información altamente clasificada". También ha llamado a Bolton "un tonto", "incompetente" y al libro "una compilación de mentiras e historias inventadas, todas con la intención de hacerme quedar mal".