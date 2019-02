Denuncian a Trump por abuso sexual

Washington.- Una empleada del equipo de la campaña presidencial 2016 de Donald Trump dice que él la besó sin su consentimiento durante una reunión de partidarios previa a un mítin en Florida, suceso que alega en nueva demanda aún le causa angustia, publicó The Washington Post.

En entrevistas y en la demanda, Alva Johnson señaló que el 24 de agosto del 2016 Trump le agarró la mano y se inclinó para besarla en los labios cuando salía de una casa móvil situada en el exterior de un mítin en Tampa. Johnson dijo que ella volteó la cabeza y el beso no deseado fue a dar a un costado de su boca, describiéndolo como “súperasqueroso e indebido”.

“Inmediatamente me sentí violada porque no lo esperaba ni lo quería”, dijo. “Todavía puedo ver sus labios viniendo directo a mi cara”.

Johnson indicó haber contado ese día a su novio, su madre y su padrastro sobre el incidente. Dos meses después, Johnson consultó a un abogado de Florida en torno al beso no deseado; el abogado entregó al Post mensajes de texto en los cuales se demostraba que consideró “creíbles” las aseveraciones pero no tomó el caso por motivos de negocios. El abogado dio a Johnson el nombre de un terapeuta, en cuyos apuntes, que el Post revisó, se hace referencia a un suceso ocurrido durante la campaña no especificado que la perturbó.

En comunicado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders consideró la acusación de Johnson “claramente absurda”.

Si bien más de 12 otras mujeres han acusado públicamente a Trump de tocarlas en forma inapropiada, Johnson s la única en salir a la luz desde que él asumió la Presidencia y la única en asegurar que el contacto no deseado ocurrió durante la campaña.