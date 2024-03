Dentro del esfuerzo de Garland para procesar a Trump

Tras jurar su cargo como fiscal general en marzo de 2021, Merrick B. Garland reunió a sus ayudantes más cercanos para tratar un tema demasiado delicado para abordarlo en grupos más grandes: la posibilidad de que las pruebas de la amplia investigación del 6 de enero condujeran rápidamente al expresidente Donald J. Trump y a su círculo más cercano.

En ese momento, algunos en el Departamento de Justicia estaban presionando para tener la oportunidad de examinar los vínculos entre los alborotadores pro-Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, sus aliados que habían acampado en el Hotel Willard, y posiblemente el propio Sr. Trump.

El Sr. Garland dijo que no pondría restricciones a su trabajo, incluso si la "evidencia conduce a Trump", según personas con conocimiento de varias conversaciones mantenidas durante sus primeros meses en el cargo.

"Sigan el tejido conectivo hacia arriba", dijo el Sr. Garland, añadiendo una directiva que finalmente conduciría a un callejón sin salida: "Sigue el dinero".

Con ello, marcó el rumbo de una investigación decidida y metódica, aunque a veces disfuncional y enloquecedoramente lenta, que daría lugar a la acusación del Sr. Trump por cuatro cargos de interferencia electoral en agosto de 2023.

La historia de cómo se desarrolló, basada en docenas de entrevistas, enfrentaría al Sr. Garland, un seguidor de las normas por excelencia decidido a restaurar la moral y la independencia del departamento, contra el máximo infractor de las normas: el Sr. Trump, que estaba decidido a doblegar el sistema legal a su voluntad.

Garland, de 71 años, antiguo juez federal y fiscal, procedió con la cautela que le caracteriza, poniendo a prueba cada maniobra legal importante, exigiendo que los fiscales no tomaran atajos y declarando que la investigación "duraría lo que tardara".

Como resultado, los fiscales y el FBI pasaron meses ciñéndose a su manual tradicional. Empezaron por los más pequeños y fueron subiendo, a pesar de las medidas transparentes y bien documentadas que el propio Trump había tomado, en público y entre bastidores, para conservar el poder después de que los votantes rechazaran su candidatura a otro mandato.

Al tratar de evitar incluso los errores más pequeños, el Sr. Garland podría haber cometido uno grande: no reconocer que podría terminar corriendo contra el reloj. Al igual que gran parte del mundo político y del Washington oficial, él y su equipo no contaban con la resurrección política del señor Trump después del 6 de enero, y su rápida victoria en las primarias presidenciales republicanas de 2024, que ha complicado la acusación y ha dado al expresidente influencia en los tribunales.

En 2021 era "simplemente inconcebible", dijo un ex funcionario del Departamento de Justicia, que el señor Trump, reprendido por muchos en su propio partido y exiliado en su finca de Florida Mar-a-Lago, recuperara el poder para imponer su calendario en la investigación.

"Creo que el retraso ha contribuido a una situación en la que ninguno de estos juicios puede seguir adelante", dijo el representante Adam B. Schiff, demócrata de California, en una entrevista reciente en CNN, citando el enfoque del Departamento de Justicia como un factor. "El Departamento tiene parte de esa responsabilidad".

La decisión del Tribunal Supremo de revisar las reclamaciones de inmunidad presidencial del Sr. Trump en el caso ha amenazado ahora con empujar el juicio hasta lo más profundo de la temporada de campaña o más allá, aumentando la posibilidad de que los votantes hagan su elección entre el Sr. Trump y el presidente Biden en noviembre sin que se establezca la culpabilidad o inocencia del Sr. Trump.

Ha resurgido una cuestión que ha perseguido durante mucho tiempo al Sr. Garland: ¿Por qué ha tardado tanto?

El departamento tardaría casi un año en centrarse en las acciones contenidas en la acusación presentada en última instancia por Jack Smith, el abogado especial que el Sr. Garland nombró más tarde para supervisar la acusación: mentiras sistemáticas sobre el fraude electoral, la campaña de presión sobre el vicepresidente Mike Pence, el esfuerzo para reemplazar a los electores estatales legítimos por otros falsos.

Funcionarios de la Casa Blanca de Biden llevan tiempo expresando en privado su consternación por el ritmo de Garland. El comité selecto establecido por la Cámara en 2021 para investigar lo que llevó a la revuelta del 6 de enero hizo un objetivo casi explícito para obligar al Departamento de Justicia a perseguir el caso de manera más agresiva, y en Georgia, un fiscal local iba de frente en los esfuerzos del Sr. Trump para anular su pérdida, incluso antes de que el Sr. Garland juró su cargo.

El Sr. Garland puso en marcha una lenta y decidida investigación del Departamento de Justicia que finalmente daría lugar a la acusación del Sr. Trump.Credit...Yuri Gripas para The New York Times

Personas del entorno del señor Garland, que al igual que otros entrevistados para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para hablar de asuntos del Departamento de Justicia, dicen que no habría caso contra el señor Trump si el señor Garland no hubiera actuado con decisión. Y cualquier percepción de que el departamento había convertido al Sr. Trump en un objetivo desde el principio, sin explorar otras vías, habría condenado la investigación.

"No hay que confundir reflexivo con indebidamente cauteloso", dijo un ex fiscal general adjunto, Jamie S. Gorelick, que envió al Sr. Garland, entonces su principal asesor, a supervisar el enjuiciamiento del atentado de Oklahoma City en 1995. "Era intrépido. Se pudo ver entonces, y se pudo ver cuando autorizó el registro en Mar-a-Lago".

Los aliados de Garland señalan cómo, en el verano de 2021, el fiscal general y su poderosa adjunta, Lisa O. Monaco, estaban tan frustrados con el ritmo de trabajo que crearon un equipo para investigar a los aliados de Trump que se reunieron en el hotel Willard antes del 6 de enero -John Eastman, Boris Epshteyn, Rudolph W. Giuliani y Roger J. Stone Jr.- y sus posibles conexiones con la Casa Blanca de Trump, según antiguos funcionarios.

Ese equipo sentaría las bases de la investigación que el Sr. Smith llevaría a cabo como abogado especial un año y medio más tarde.

Pero una serie de factores, algunos bajo el control del Sr. Garland, otros no, ralentizaron las cosas.

Los líderes del Departamento creían que la mejor manera de justificar el enjuiciamiento del Sr. Trump y los conspiradores Willard era encontrar vínculos financieros entre ellos y los alborotadores - porque pensaban que sería más sencillo y menos arriesgado que un caso basado en cargos de interferencia electoral no probados, según personas con conocimiento de la situación. Pero ese enfoque convencional, arraigado en la memoria muscular de la fiscalía, dio pocos resultados.

También hubo problemas dentro de la parte del Departamento de Justicia que dirigía la investigación, la oficina del fiscal federal en Washington. La oficina estaba atormentada por problemas de personal y por la carga de identificar y procesar a los alborotadores del 6 de enero, una investigación que se convirtió en la mayor jamás emprendida por el departamento.

El Sr. Garland y su equipo decidieron desde el principio no tomar ellos mismos el control directo de la investigación, como había hecho el departamento tras el atentado de Oklahoma City.

Y durante gran parte de 2021, la fiscalía dio prioridad en un principio a acusar de conspiración sediciosa a miembros clave de los Proud Boys y Oath Keepers, grupos de extrema derecha que desempeñaron un papel crucial en el atentado.

El tiempo dirá si el Sr. Garland y la Sra. Monaco tomaron las decisiones correctas en el período previo a que dieran un giro a la investigación.

Pero como muchos antes que ellos, el Sr. Garland y su equipo parecen haber subestimado la capacidad del Sr. Trump para la reinvención y la interrupción, en este caso a través del retraso.

Los líderes del Departamento de Justicia creyeron inicialmente que la mejor manera de justificar el enjuiciamiento del Sr. Trump y sus aliados era encontrar vínculos financieros entre ellos y los alborotadores. Pero ese enfoque produjo poco.Credit...Pete Marovich para The New York Times

Un comienzo inestable: De enero a marzo de 2021

El 6 de enero de 2021, Garland estaba en su despacho del ático en los suburbios de Maryland, redactando el discurso que pronunciaría al día siguiente en Delaware, cuando Biden lo presentara como su candidato a fiscal general.

El discurso iba a centrarse en el restablecimiento del "orden normal" tras cuatro caóticos años de Trump. Garland se tomó un descanso, vio en directo a los alborotadores irrumpiendo en el Capitolio y se dio cuenta, en un instante, de que tendría que revisar no solo su discurso, sino también su enfoque del trabajo.

Todavía estaba afinando su lenguaje mientras su mujer le llevaba a Wilmington a la mañana siguiente.

El Estado de Derecho es "el fundamento mismo de nuestra democracia", dijo Garland ante la mirada de Biden, a quien apenas conocía.

En febrero, mientras Garland esperaba la confirmación del Senado, J.P. Cooney, un veterano fiscal de la oficina del fiscal federal que dirigía el grupo que investigaba a los cabecillas de los disturbios, redactó una propuesta para acelerar elementos de la investigación. También incluiría la incautación del teléfono del Sr. Stone, un viejo asociado de Trump que formaba parte del grupo que había estado acampado en el Hotel Willard antes del 6 de enero elaborando estrategias sobre cómo mantener al Sr. Trump en el cargo.

El FBI y el Departamento de Justicia se opusieron al plan de Cooney.

El Sr. Cooney había procesado al Sr. Stone en 2019 por obstruir una investigación del Congreso, solo para que los designados por Trump intervinieran para recomendar un rango más bajo para su sentencia, antes de que el Sr. Trump lo borrara. Algunos en el departamento temían que el Sr. Cooney pudiera estar tratando de resolver asuntos pendientes, según dos ex funcionarios que ahora creen que esas dudas estaban fuera de lugar.

Durante los meses siguientes, la investigación de Willard, dirigida por el Sr. Cooney, pasó a un segundo plano frente a otro esfuerzo de alto perfil y alto riesgo: la redacción de nuevos cargos de conspiración sediciosa contra los líderes de Oath Keepers y Proud Boys por su papel en el ataque del Capitolio.

Se dice que Garland se ha frustrado con el ritmo de trabajo y ha creado un equipo para investigar a los aliados de Trump que se reunieron en el Hotel Willard de Washington antes del 6 de enero: Boris Epshteyn, John Eastman, Rudolph W. Giuliani y Roger J. Stone Jr.Credit...En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: Hillary Swift para The New York Times; Anna Moneymaker para The New York Times; Rebecca Noble para The New York Times; Nicole Craine para The New York Times

Ascendiendo en el escalafón: De abril a octubre

Ascendiendo en el escalafón: De abril a octubre de 2021

Garland, como la mayoría de los fiscales generales, no intervenía en la toma de decisiones cotidianas. En su lugar, transmitía sus preferencias sobre las investigaciones del 6 de enero todos los jueves por la tarde durante una reunión informativa con media docena de ayudantes. El equipo incluía a L. Rush Atkinson, asesor principal del Sr. Garland, cuyo trabajo para el abogado especial Robert S. Mueller III ofrecía una valiosa perspectiva.

Las reuniones a menudo duraban horas mientras Garland respondía a las preguntas. Una de las primeras preguntas: ¿Había hecho el Sr. Trump declaraciones incriminatorias durante una reunión en el Despacho Oval en diciembre de 2020, cuando su equipo discutió la anulación de la victoria electoral del Sr. Biden?

Monaco, de 56 años, ex funcionaria de seguridad nacional en la Casa Blanca de Obama, fue confirmada en abril de 2021. Si bien adoptó el enfoque prudente y gradual de su jefe, también tenía una mayor conciencia de la óptica política y era tan confiable para el equipo de transición del Sr. Biden que fue elegida para su trabajo semanas antes de que el Sr. Garland fuera seleccionado para el suyo.

Dejó claro que la investigación sobre Willard era una prioridad.

La preocupación por la investigación crecía entre algunos fiscales de la oficina del fiscal general, algunos en la sede del Departamento de Justicia y, finalmente, en la Casa Blanca.

Entonces se produjo una advertencia pública. El 30 de junio, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes votó a favor de crear un comité el 6 de enero, con equipos asignados a investigar la trama de los falsos electores y el esfuerzo del señor Trump por anular las elecciones.

No se trataba de un ejercicio ascendente: Apuntaron directamente al círculo íntimo de Trump, emitiendo una de sus primeras citaciones a su último jefe de gabinete, Mark Meadows. A finales de año, el comité estaba dejando claro que uno de sus objetivos era obligar a Garland a dar más urgencia a la investigación del Departamento de Justicia, sugiriendo que podría hacer una remisión penal al departamento por cargos de interferencia electoral.

Los funcionarios del Departamento de Justicia niegan con vehemencia que presiones externas les impulsaran a actuar con mayor rapidez y sostienen que sus decisiones estaban motivadas únicamente por la recopilación de pruebas.

No obstante, su ritmo se aceleró.

En la tercera semana de junio de 2021, Garland ya había decidido que los investigadores habían acumulado suficientes pruebas como para justificar la asignación de más recursos a la investigación sobre Willard, según personas conocedoras de la situación.

Las comunicaciones internas mostraron que los líderes de Oath Keepers intentaron ponerse en contacto con la Casa Blanca en los días previos al ataque. El Sr. Giuliani, cuyos teléfonos habían sido incautados por el FBI en abril en una investigación no relacionada, parecía estar involucrado. Los líderes del Departamento reconocían que un funcionario del Departamento de Justicia de Trump, Jeffrey Clark, cuyo papel fundamental ya había sido bien documentado en informes periodísticos meses antes, era una figura central.

Pero la fiscalía, que se suponía que debía coordinar la investigación, no tenía el ancho de banda para hacerlo, en opinión del Sr. Garland, según las personas con las que habló.

Se quejó de la falta de información actualizada sobre la investigación. Durante una reunión, una impaciente Sra. Monaco interrumpió a los fiscales para preguntar: "Vale, pero ¿dónde vamos a estar en todo esto para el Día del Trabajo?".

La adjunta del Sr. Garland, Lisa O. Monaco, dio a la investigación de Trump mayor urgencia, forma y dirección.Credit...Jose Luis Magana/Associated Press

A finales de junio, el Sr. Garland, la Sra. Monaco y varios ayudantes decidieron que tenían que dar un paso drástico: crear un equipo independiente, separado del grupo original del Sr. Cooney, encargado de investigar a los conspiradores de Willard, sin restricciones para ascender hasta el Sr. Trump si las pruebas lo justificaban.

No querían que demasiada gente lo supiera. Así que le dieron un nombre de vainilla: la "Unidad de Investigaciones".

Entonces las cosas parecen haberse estancado.

Muchos fiscales veteranos ya estaban siendo desplegados en casos de alborotadores, y el reclutamiento para el equipo tardó más de lo esperado. Mientras tanto, la Sra. Monaco centró su atención en la reorganización de una fiscalía de Washington desbordada, según antiguos funcionarios.

El Sr. Garland trabajó en una oficina de la esquina, deliberando sobre un tema que era crítico pero no directamente centrado en el Sr. Trump: si emplear la ley de conspiración sediciosa simbólicamente poderosa pero poco utilizada contra los líderes de los Proud Boys y los Oath Keepers. Tras semanas de debate interno, dio el visto bueno.

La unidad de investigaciones no empezaría a funcionar hasta noviembre de 2021, más de cuatro meses después de su creación.

El punto de inflexión: De octubre a diciembre de 2021

El hombre seleccionado para dirigir la unidad fue Thomas P. Windom, un fiscal federal de carrera en Maryland que recientemente se había anotado un par de impresionantes victorias en casos de alto perfil contra supremacistas blancos.

El Sr. Windom era agresivo, reservado y, en opinión del Sr. Garland, algo impermeable a los ataques partidistas: su padre había sido vicegobernador republicano de Alabama.

Su llegada se considera ahora un momento decisivo. Por aquel entonces, sus colegas no tenían claro qué se suponía que debía hacer.

El Sr. Windom se presentó en la oficina del fiscal general sin ningún tipo de fanfarria ni muchas explicaciones. Ni siquiera tenia una oficina. Pocos de sus nuevos colegas sabían quien era. Los agentes de la oficina del FBI se enteraron de su existencia cuando comenzó a solicitar archivos.

Era impreciso en cuanto a su misión y alegre, aunque un poco frío, con la costumbre de corregir a la gente que le llamaba "Tom" en lugar de "Thomas". Pero pronto quedó claro que el Sr. Windom estaba haciendo preguntas de gran calado sobre el Sr. Trump y su círculo, y que contaba con el apoyo de los líderes del departamento.

Adoptó la directriz de seguir el dinero utilizada en la mayoría de los casos de crimen organizado y de guante blanco, incluida la acusación contra Enron a principios de la década de 2000 que definió los inicios de la carrera de la Sra. Monaco.

Sin embargo, cuanto más escarbaban los fiscales, menos dinero parecían encontrar.

Inicialmente parecía que los Proud Boys y Oath Keepers, en connivencia con algunos miembros del círculo de Trump, financiaron viajes y alojamiento para aliados, con la intención de bloquear la certificación de las elecciones. El Sr. Windom tenía la intención de averiguar si el Sr. Stone y el fundador de Infowars Alex Jones estaban involucrados en una conspiración de financiación más amplia, según personas familiarizadas con la situación.

La mayoría de los manifestantes se desplazaron a Washington en coche y pagaron el alojamiento de su bolsillo o mediante crowdfunding. Tras buscar vínculos financieros con el círculo de Trump, el Departamento de Justicia pasó a investigar el fraude electoral.Credit...Jason Andrew para The New York Times

La realidad era más mundana. La mayoría de los alborotadores se desplazaron en coche a Washington, pagaron de su bolsillo el billete de avión y las facturas del hotel, durmieron en sofás o crearon sitios de crowdfunding.

A medida que el año llegaba a su fin, la dirección del departamento no tuvo otra alternativa que dirigir la investigación hacia aguas turbulentas y desconocidas: Se centraron en el fraude electoral.

Fin del juego: De enero a noviembre de 2022

En enero de 2022, el Sr. Garland anunció su intención de perseguir a todos los implicados en el 6 de enero "tanto si estuvieron presentes ese día como si fueron penalmente responsables del asalto a nuestra democracia." La Sra. Monaco confirmó públicamente que el departamento estaba investigando el envío de certificados de elector falsos.

Entre bastidores, el Sr. Windom había empezado a colaborar con investigadores de otros organismos, incluido el Servicio Postal, para seguir el rastro de los electores falsos. También colaboró con el inspector general del Departamento de Justicia, que había empezado a investigar al Sr. Clark.

Hasta ese momento, el FBI se había mantenido al margen, dejando gran parte del trabajo inicial a los funcionarios estatales. Sin embargo, a finales de 2021, Paul M. Abbate, director adjunto del FBI, comunicó a los altos cargos de las fuerzas de seguridad que, en general, la agencia apoyaba la investigación.

Entonces, el antiguo jefe de Windom en Maryland, Jonathan Lenzner, fue nombrado jefe de gabinete del director del FBI, Christopher A. Wray, lo que proporcionó al fiscal una línea directa con las más altas esferas de la oficina. El Sr. Wray también ordenó a sus ayudantes que se aseguraran de que el Sr. Windom tuviera todo lo que necesitara.

En abril, la oficina de Washington redactó por fin el memorando de investigación necesario para abrir el caso de los electores falsos, con el visto bueno de Wray y Garland.

Los primeros indicios de que Windom se estaba centrando en Trump y la media docena de aliados que más tarde figurarían en la acusación como co-conspiradores no acusados fueron una serie de citaciones emitidas por un gran jurado en Washington.

En los meses siguientes, los agentes federales y los fiscales obtuvieron órdenes de registro y se incautaron de los teléfonos de Clark y Eastman, así como de Epshteyn y Mike Roman, un estratega de campaña que fue director de operaciones del día de las elecciones para la campaña de Trump en 2020.

No está claro cuándo el Sr. Garland aprobó formalmente la investigación del Sr. Trump. Pero el equipo del Sr. Windom comenzó a emitir citaciones, incluyendo una solicitud de registros telefónicos presidenciales, horarios y borradores de discursos en mayo de 2022, y posiblemente antes. Para el verano, el departamento estaba preguntando directamente a los testigos sobre las acciones del presidente.

Pero para entonces, se estaba desplegando la estrategia de bloqueo y retraso del Sr. Trump. El proceso se vio ralentizado por la necesidad de abordar cuestiones jurídicas complejas, en particular las reclamaciones de privilegio ejecutivo y el privilegio abogado-cliente cuando se trataba de material en los teléfonos incautados de los aliados del Sr. Trump. El Departamento de Justicia creó un equipo secreto de fiscales, que llegó a emplear a más de una docena de abogados para revisar el material potencialmente protegido, incluidos los correos electrónicos.

Era conocido internamente por el nombre en clave de "Coconut" y, según personas familiarizadas con la planificación, dirigido por un fiscal de Portland, Oregón, que era la única persona autorizada para hablar con el equipo del Sr. Windom.

Las acciones del departamento, por significativas y de gran alcance que fueran, quedaron eclipsadas por la comisión del 6 de enero de 2022, que presentó una narración de primera mano y bien documentada del esfuerzo por anular las elecciones.

Los fiscales, acostumbrados a trabajar en la sombra y a su propio ritmo, vieron a algunos testigos potenciales responder a preguntas ante las cámaras.

El Sr. Garland ha dicho, una y otra vez, que las audiencias no tuvieron ningún impacto en la investigación de Trump. El departamento solo estaba motivado por la necesidad de "hacerlo bien", lo que implicaba "imaginar los errores que podríamos cometer y asegurarnos de no cometerlos", como dijo recientemente en una conferencia del colegio de abogados.

Pero la presión era cada vez mayor. Lo que el equipo del Sr. Windom más quería eran cientos de transcripciones de las entrevistas del comité, algo que el panel se negó a entregar rápidamente.

El comité no hizo inmediatamente una remisión penal, pero los miembros no fueron tímidos a la hora de pasar la antorcha al Sr. Garland. "El Departamento de Justicia no tiene que esperar", dijo entonces la representante Liz Cheney, republicana de Wyoming y firme defensora de procesar a Trump.

Pero esperaría. El equipo del Sr. Windom estaba golpeando obstáculos legales establecidos por el Sr. Trump y sus aliados. Una intensa serie de batallas legales se desarrollaría en los meses siguientes con 25 testigos llamados por el gran jurado federal en el caso. Esos testigos afirmaron privilegio ejecutivo u otras razones para no testificar - con mucho, el elemento más lento y frustrante de la investigación, en opinión de los funcionarios actuales y anteriores.

Hubo otra sorpresa. A pesar de las audiencias del panel de la Cámara, el Sr. Trump estaba ganando fuerza política. El 15 de noviembre de 2022, anunció formalmente que sería candidato a recuperar la presidencia.

Tres días después, el Sr. Garland, siguiendo las normas destinadas a aislar a los nombramientos políticos de las acusaciones de interferencia electoral, anunció su selección del Sr. Smith como consejero especial. A estas alturas, el departamento se encontraba en una carrera contrarreloj.

Unas semanas antes, el Sr. Smith fue conducido al patio empedrado del departamento y llevado al despacho del Sr. Garland, donde se le preguntó con qué rapidez podía empezar.

El Sr. Smith hizo saber al Sr. Garland que quería actuar con rapidez y le indicó su intención de contratar al Sr. Windom, lo que le ahorraría tiempo y esfuerzo.

Tras regresar a La Haya, donde trabajaba como fiscal para crímenes de guerra, el Sr. Smith fue atropellado por un ciclomotor mientras montaba en bicicleta y se fracturó una pierna. Durante unos días de angustia, hubo serias dudas sobre si se recuperaría a tiempo para aceptar el trabajo. Pero se recuperó y llegó a Washington en Navidad, con la pierna apoyada en un andador.

Unos siete meses después, Windom, con una media sonrisa en la cara, le tomó la medida a Trump, que le miró con el ceño fruncido desde la mesa de un juzgado mientras se le acusaba de conspirar para subvertir el traspaso pacífico del poder.

Smith observaba desde un banco cercano, mirando de vez en cuando el reloj de pared.