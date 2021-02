Demócratas y republicanos llegan a un acuerdo de poder compartido

The New York Times

Los demócratas del Senado tomarán el control de los comités de la cámara bajo un nuevo acuerdo de poder compartido con los republicanos después de semanas de negociaciones sobre cómo administrar el Senado que está dividido 50 y 50.

El senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y el nuevo líder de la mayoría, dijo que él y el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky y el nuevo líder de la minoría, habían llegado a un acuerdo que permitiría a los demócratas asumir las presidencias de los comités del Senado que habían permanecido bajo la dirección republicana a pesar de las victorias electorales demócratas.

La falta de un acuerdo, durante el primer mes del nuevo Congreso, creó una situación extraña que había retrasado la consideración de algunos de los nominados del presidente Biden, incluida una audiencia para el juez Merrick B. Garland, el nominado a fiscal general.

"Estoy seguro de que nuestros miembros están listos para comenzar a trabajar en los problemas más importantes que enfrenta nuestro país", dijo Schumer este miércoles.

La supuesta resolución organizativa del Senado fue inicialmente frenada por la demanda de McConnell de que los demócratas del Senado se comprometieran a preservar el obstruccionismo durante los próximos dos años. Schumer no accedió a la demanda, pero McConnell abandonó su insistencia después de que dos senadores demócratas dijeron que no respaldarían la eliminación del obstruccionismo, lo que significa que no existían los votos para revocarlo bajo la alineación actual.

El nuevo arreglo del Senado se basa en un acuerdo alcanzado durante 2001, cuando el Senado estuvo dividido por última vez en partes iguales. Permitirá una representación igualitaria de los partidos en los comités, pero en los casos de empate en los votos, la legislación o los nominados seguirán avanzando a la sala para su consideración.

Aunque el Senado está dividido 50 y 50, los demócratas tienen el control en virtud del poder del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Se espera que la resolución organizativa formal se considere más tarde este miércoles.