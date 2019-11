Demócratas enfrentan sus propios riesgos en juicio vs Trump

Washington- - Para la senadora Jeanne Shaheen, una demócrata de New Hampshire que busca un tercer mandato el próximo año en un estado tradicional, un voto sobre si destituir al presidente Trump meses antes de que ambos enfrenten a los votantes sería difícil bajo cualquier circunstancia.

Es aún más desalentador para Shaheen porque podría tener que hacerlo mientras enfrenta lo más cercano al presidente mismo: Corey Lewandowski, el combativo ex gerente de campaña de Trump que proviene de New Hampshire y ha amenazado con desafiarla.

"Debería ser un voto difícil para todos porque deberíamos tomar este tema en serio", dijo Shaheen sobre una votación para destituir al presidente. "La gente debería mirar qué tan reales son las acusaciones, si son delitos que no se pueden juzgar y si el presidente participó en ellas".

Si bien se ha centrado mucha atención en cómo los republicanos del Senado enfrentarán un juicio político, la perspectiva presenta sus propios problemas y desafíos para los demócratas en su lucha cuesta arriba para recuperar la mayoría del Senado.

Un puñado de senadores que se postulan para la reelección, en particular Doug Jones, demócrata de Alabama, podría sufrir una reacción violenta por votar para destituir a un presidente popular entre muchos en sus estados. Si el juicio de destitución se considera un ejercicio partidista injusto o una extralimitación, podría perjudicar las crecientes posibilidades demócratas de derrocar a los titulares en lugares como Iowa y Carolina del Norte.

Y si el partido se dividía por artículos de juicio político aprobados por la Cámara, socavaría el mensaje demócrata de que Trump es culpable de un abuso de poder que los republicanos ignoran. También haría aún más difícil reunir una mayoría simbólica contra el presidente, y mucho menos la supermayoría de dos tercios requerida para destituirlo.

"Existe un riesgo político para los demócratas del Senado, así como para los republicanos del Senado", dijo Nathan Gonzales, editor y editor de Inside Elections y analista no partidista de las elecciones parlamentarias. "Mucho dependerá de cuál sea el caso, cuál es la situación cuando llegue al Senado y cómo lo manejó la Cámara".