Demócratas, decididos a incrementar impuestos a empresas

Washington— Los demócratas han pasado los últimos años quejándose del incremento en los impuestos para las corporaciones y las personas acaudaladas, considerándolo como un antídoto necesario para ampliar la desigualdad económica y como una crítica a los emblemáticos recortes fiscales del presidente Donald J. Trump.

Actualmente, en el mandato del presidente Biden, han aprovechado la oportunidad para proponer el mayor incremento fiscal federal desde 1942. Esto podría ayudar a pagar una serie de programas que los economistas liberales pronostican que podrían impulsar el desempeño de la economía, además de hacerle cambios al Código Fiscal que los demócratas aseguran que alienta a los ricos y a las grandes empresas a acaparar bienes para enviar los trabajos y registrar sus ganancias en el extranjero.

La duda es si los demócratas del Congreso y la Casa Blanca podrán ponerse de acuerdo si deben aumentar los impuestos y quien, exactamente, deberá hacer la propuesta.

Ellos comparten ampliamente el objetivo de revertir muchos de los recortes fiscales que Trump aplicó en el 2017, y de hacer que los acaudalados y empresas grandes paguen más.

Sin embargo, aún no se ponen de acuerdo en los detalles --- y debido a que es probable que los republicanos no van a apoyar esos esfuerzos, no hay lugar para equivocarse en un Senado que está dividido equitativamente.