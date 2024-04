Demandará Trump a juez por evitar juicio en Manhattan

The New York Times | El juicio penal de Donald J. Trump está previsto que comience el 15 de abril.Credit...Jefferson Siegel para The New York Times

Donald J. Trump, a una semana de ser juzgado en Manhattan por cargos penales de que falsificó registros para encubrir un escándalo sexual, ha indicado que planea presentar una demanda contra el juez que supervisa el caso. Los registros judiciales mostraron el lunes que el Sr. Trump estaba presentando una acción contra el juez, Juan M. Merchan, aunque los documentos no se hicieron públicos inmediatamente. Un expediente judicial en línea donde se espera que el Sr. Trump presente la llamada acción del artículo 78 - un procedimiento especial que se puede utilizar para desafiar a los organismos gubernamentales del estado de Nueva York y los jueces - mostró que el papeleo relacionado estaba sellado. Dos personas con conocimiento del asunto dijeron que los abogados del Sr. Trump el lunes planeaban presentar la acción pidiendo a un tribunal de apelaciones que retrasara el juicio y desafiara una orden de mordaza que el juez Merchan impuso recientemente al ex presidente. La orden impide al Sr. Trump atacar a los testigos, a los fiscales y a la propia familia del juez. Es poco probable que la maniobra poco ortodoxa de Trump -esencialmente una apelación en forma de demanda- tenga éxito, sobre todo tan cerca del juicio. Y el tribunal de apelaciones podría actuar con rapidez para rechazarla. Lo más probable es que un solo juez del tribunal de apelaciones emita un fallo preliminar el lunes, estableciendo un panel completo de cinco jueces para considerar la solicitud del Sr. Trump en los próximos días. En una presentación separada ante el tribunal de apelaciones el lunes, se esperaba que Trump pidiera al tribunal que trasladara el juicio fuera de Manhattan. La solicitud refleja su profunda impopularidad en el municipio sólidamente demócrata. Los abogados de Trump han intentado varias veces retrasar el juicio, pero este es su primer intento en un tribunal de apelaciones. El ex presidente, que es de nuevo el presunto candidato presidencial republicano, tiene como objetivo impulsar sus cuatro casos penales más allá del día de las elecciones. Si gana, es probable que los casos se paralicen. Este último esfuerzo para detener el caso de Manhattan - el primer procesamiento de un ex presidente de EE.UU., y posiblemente el único caso penal del Sr. Trump para llegar a juicio este año - viene como el Sr. Trump está pidiendo por separado al juez Merchan que se recuse del caso. El Sr. Trump y sus abogados argumentan que el juez tiene un conflicto de intereses, citando la posición de su hija en una empresa de consultoría demócrata que trabajó para la campaña del presidente Biden en 2020. El Sr. Trump ha atacado repetidamente a la hija del juez Merchan en las redes sociales y ha publicado artículos con su foto, lo que ha llevado al juez a ampliar la orden de mordaza para prohibir al Sr. Trump que la ataque. El juez podría pronunciarse sobre la solicitud de recusación en los próximos días. Rechazó la primera solicitud de recusación de Trump, presentada el año pasado, y es probable que haga lo mismo esta vez. En una respuesta a la solicitud más reciente del Sr. Trump, los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que presentó los cargos contra el Sr. Trump, escribieron que el Sr. Trump "repite predominantemente los mismos argumentos que presentó en su primera moción de recusación hace más de diez meses y que este tribunal consideró y rechazó anteriormente". Los fiscales agregaron que la solicitud de recusación se basaba en "una cadena de insinuaciones." Una portavoz del fiscal del distrito, Alvin L. Bragg, declinó hacer comentarios sobre la apelación del lunes. Las demandas contra jueces son inusuales, pero este no es el primer intento del Sr. Trump de utilizar esa táctica para tratar de retrasar un juicio. El año pasado, demandó al juez de Nueva York que presidía su juicio por fraude civil, un intento que el tribunal de apelaciones rechazó en última instancia.