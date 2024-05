Demandará Donald Trump a productores de 'The Apprentice'

Associated Press | Aseguró que la película es ficción y que busca interferir con las elecciones de Estados Unidos Associated Press | Aseguró que la película es ficción y que busca interferir con las elecciones de Estados Unidos Associated Press | Aseguró que la película es ficción y que busca interferir con las elecciones de Estados Unidos Associated Press | Aseguró que la película es ficción y que busca interferir con las elecciones de Estados Unidos

Ciudad de México.- A tan sólo unas horas del estreno de la cinta The Apprentice en el Festival de Cine de Cannes, el equipo de campaña de Donald Trump aseguró que demandarán a los productores de la película. De acuerdo con Variety, Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, aseguró que la película es ficción y que busca interferir con las elecciones de Estados Unidos. "Presentaremos una demanda para abordar las afirmaciones descaradamente falsas de estos supuestos cineastas. Esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras que han sido desacreditadas durante mucho tiempo. Al igual que con los juicios ilegales de Biden, esto es una interferencia electoral por parte de las élites de Hollywood, que saben que el Presidente Trump retomará la Casa Blanca y vencerá a su candidato elegido, porque nada de lo que han hecho ha funcionado", afirmó el portavoz en un comunicado. La cinta dirigida por Ali Abbasi causó controversia en el Festival, ya que hay una escena en la que muestran cómo presuntamente Donald Trump violó a su ex esposa Ivana. De acuerdo con The Wrap, Ivana acusó a Trump de violación en 1989, pero luego anuló su demanda sin dar detalles al respecto. Murió en 2022. "Esta película es pura difamación maliciosa, no debería ver la luz del día y ni siquiera merece un lugar en la sección de edición directa en DVD de una caja de ofertas en un futuro próximo", agregó el portavoz. The Apprentice sigue los pasos de un joven Donald Trump, cuando iniciaba sus andadas en el sector inmobiliario, y su relación con su mentor, el abogado Roy Cohn, que trabajó en los círculos macartistas.