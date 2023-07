Demandan a Texas por atención médica a menores transgénero

Austin.- Varias familias con niños transgénero le están pidiendo a un juez que bloquee una nueva ley de Texas que impediría que los menores accedan a muchos tipos de atención médica relacionada con la transición, incluidos bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales.

Las familias argumentan que la nueva disposición, que entrará en vigencia el 1 de septiembre, viola sus derechos de paternidad al impedirles brindar atención médica a sus hijos y discrimina a los adolescentes transgénero por motivos de sexo. Varios médicos también se unieron a la querella, argumentando que la ley interfiere con su licencia y capacidad para practicar la medicina.

La demanda, que se presentó en la corte estatal el miércoles, se basa en argumentos legales similares a los que han detenido o bloqueado las restricciones en varios estados, incluidos Florida, Arkansas y Tennessee.

“El ataque que los legisladores de Texas y el gobernador han lanzado contra los jóvenes transgénero y sus familias y proveedores es impresionante por su crueldad”, dijo Paul D. Castillo, abogado principal de Lambda Legal, que presentó la demanda. “Están ignorando activamente la ciencia, descartando la atención médica de mejores prácticas, interviniendo en el derecho de los padres a cuidar y amar a sus hijos y exponiendo explícitamente a los jóvenes trans en Texas a una discriminación rampante. Esta ley no sólo es dañina y cruel, sino que pone en peligro la vida”.

Todas las principales asociaciones de salud apoyan el uso de bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para tratar la disforia de género, la angustia que alguien siente cuando su identidad de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer. Pero en los últimos años, los grupos conservadores han lanzado una guerra total contra la terapia, calificándola de “mutilación genital”.

A principios de este año, los republicanos de la Legislatura de Texas aprobaron el Proyecto de Ley 14 del Senado, que el gobernador Greg Abbott convirtió en norma en junio. El dictamen impide que los menores trans accedan a bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales o cirugías relacionadas con la transición, que según los expertos médicos rara vez se realizan en niños. Los pequeños que ya reciben esta atención deben ser retirados de manera “médicamente adecuada”, dice la ley, lo que muchos especialistas dicen que no sería ético.

“La ciencia sobre la disforia de género carece de suficiente evidencia de alta calidad documentada, y hay una lista creciente de daños, efectos secundarios establecidos que acompañan a los pacientes”, dijo el representante estatal Tom Oliverson, un republicano de Cypress que patrocinó el proyecto de ley en la Cámara, durante el debate sobre el proyecto de ley. Oliverson ha dicho que la propuesta fue escrita para resistir los desafíos judiciales esperados.

Después de que se presentó la demanda, el representante estatal republicano Jeff Leach de Plano tuiteó que se esperaba el desafío: “Lo que también se debe esperar es que el Estado defienda enérgicamente esta ley que protege a los niños de procedimientos de modificación y mutilación peligrosos e irreversibles. Pelearemos. Y ganaremos”.

La oficina del fiscal general de Texas no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Se hacen hospitales a un lado

Aunque la ley aún no ha entrado en vigor, las opciones de atención médica para los menores trans ya se están reduciendo en el estado. En mayo, el Texas Children’s Hospital, con sede en Houston, anunció que descontinuaría la terapia hormonal y otros tratamientos de cuidado de afirmación de género. El mismo mes, los especialistas en salud de los adolescentes del Dell Children’s Medical Center en Austin se separaron del hospital después de que el fiscal general Ken Paxton anunciara una investigación ahí.

“No puedo decirles lo que se siente estar al final de la llamada de un padre que ha perdido a su hijo porque este mira hacia el mundo y ve un lugar (donde), abrumadoramente, los adultos les están diciendo y acosando que no pertenecen aquí, que no están bien, que no son quienes son”, señaló Emmett Schelling, director ejecutivo de la Red de Educación Transgénero de Texas. “Luego se elimina lo que ya es una capa delgada del sistema de atención médica para apoyar a nuestras comunidades aquí en el estado de Texas. Y es un resultado aún peor”.

Se van del estado

Schilling comentó que el “efecto escalofriante” de la ley también está disminuyendo las opciones de atención médica para los adultos transgénero. Algunas familias han decidido irse del estado para asegurarse de que sus hijos puedan seguir recibiendo atención médica.

“Debido a que mi hija podría necesitar bloqueadores de la pubertad en los próximos meses, me mudaré temporalmente fuera del estado con ella y mi otro hijo”, dijo una de las demandantes, identificada en la demanda como Mary Moe, quien es madre de una niña transgénero de 9 años. “Estoy desconsolada por tener que alejar a mis hijos de su hogar y de su padre, aunque sea temporalmente. Pero sé que Texas no es un lugar seguro para mi hija si esta ley le prohíbe el acceso a esta atención”.

Texas es el más grande de los 18 estados que recientemente aprobaron restricciones en el cuidado de afirmación de género para menores. Pero estas leyes, que en su mayoría navegaron a través de las cámaras estatales dominadas por los republicanos, se están encontrando con barreras significativas en la sala del tribunal.

En junio, un juez federal dictaminó que la prohibición de Arkansas del cuidado de afirmación de género para menores es inconstitucional porque viola el debido proceso y los derechos de protección igualitaria de los niños trans y sus familias.

Los jueces federales en Florida, Kentucky y Tennessee también bloquearon la entrada en vigor de las leyes de esos estados, aunque un tribunal de apelaciones intervino para permitir que Tennessee implementara su prohibición.

Esta demanda se presentó en un tribunal estatal, citando las protecciones de los derechos de los padres establecidas en la Constitución de Texas.