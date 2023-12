Demanda NY times a OpenAI y microsoft

Nueva York.- The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por violación a los derechos de autor el miércoles. La medida abre un nuevo frente en la cada vez más intensa batalla legal sobre el uso no autorizado de obras publicadas para entrenar tecnologías de inteligencia artificial.

El Times es la primera gran organización de medios estadounidense en demandar a las compañías creadoras de ChatGPT y de otras plataformas populares de IA, por asuntos de derechos de autor asociados con sus obras escritas. La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, sostiene que se utilizaron millones de artículos publicados por el Times para entrenar chatbots automáticos que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información confiable.

La demanda no incluye una cifra de dinero exacta. Pero afirma que los demandados deberían ser responsabilizados por “miles de millones de dólares en daños y perjuicios legales y reales” relacionados con la “copia y uso ilegal de las obras de singular valor del Times”. También pide a las compañías que destruyan cualquier modelo de chatbot y datos de entrenamiento que utilicen material con derechos de autor de el Times.

Los representantes de OpenAI y Microsoft no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios.

La demanda podría poner a prueba los límites legales emergentes de las tecnologías de inteligencia artificial generativa –llamadas así por el texto, imágenes y otros contenidos que son capaces de generar después de aprender de grandes conjuntos de datos– y podría tener implicaciones importantes para la industria del periodismo. El Times se encuentra entre un pequeño número de medios que han construido modelos de negocio exitosos a partir del periodismo en línea, pero decenas de periódicos y revistas se han visto afectados por la migración de los lectores a Internet.

Con millones de dólares en financiación

OpenAI y otras empresas de tecnología de IA, que utilizan una amplia variedad de textos en línea, desde artículos de periódicos hasta poemas y guiones para entrenar chatbots, están atrayendo miles de millones de dólares en financiación.

Actualmente, OpenAI está valorada en más de 80 mil millones de dólares por los inversores. Microsoft tiene asignado 13 mil millones de dólares a OpenAI y ha incorporado la tecnología de la compañía en Bing, su motor de búsqueda.

“Los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión que ha hecho el Times en su periodismo”, se lee en la demanda, que acusa a OpenAI y Microsoft de “usar el contenido del Times sin pagar para crear productos que sustituyen al Times y le roban audiencia”.

Preocupa a creativos

Los demandados no han tenido oportunidad de responder ante el tribunal.

En las industrias creativas ha surgido preocupación por el uso de propiedad intelectual sin pago por parte de sistemas de la IA debido a la capacidad de la tecnología de imitar el lenguaje natural y generar respuestas escritas sofisticadas ante prácticamente cualquier comando o prompt.

En julio, la actriz Sarah Silverman se unió a algunas demandas que acusaron a Meta y OpenAI de haber “ingerido” su libro de memorias como un texto de entretenimiento para sus programas de IA. Los novelistas expresaron inquietud cuando se dio a conocer que sistemas de IA habían absorbido decenas de miles de libros, lo que derivó en una demanda de escritores, entre ellos Jonathan Franzen y John Grisham. El servicio de fotografía Getty Images, demandó a una empresa de IA que genera imágenes a partir de comandos escritos, con el argumento de que la plataforma se basa en el uso no autorizado de materiales visuales de Getty protegidos por derechos de autor.

La demanda, presentada el miércoles, al parecer se da tras un estancamiento en las negociaciones entre el Times, Microsoft y OpenAI. El Times aseguró en su demanda que se había acercado a Microsoft y a OpenAI en abril para expresarle preocupación por el uso de su propiedad intelectual y explorar una “solución amistosa” –que posiblemente involucraría un acuerdo comercial y “salvaguardas tecnológicas” a los productos de IA–, pero que las conversaciones no llegaron a resolverse.

Además de intentar proteger la propiedad intelectual, la demanda del Times presenta a ChatGPT y a otros sistemas de IA como posibles competidores en el negocio de las noticias. Cuando a los chatbots se les pregunta sobre asuntos de actualidad u otros temas de importancia noticiosa, son capaces de generar respuestas basadas en notas producidas en el pasado por el Times. El diario expresa preocupación de que a los lectores les baste una respuesta de un chatbot y dejen de acudir al sitio web del Times, lo que resultaría en un menor tráfico que pudiera convertirse en ingresos por publicidad y suscripciones.

La demanda menciona varios ejemplos en los que un chatbot ofreció a los usuarios fragmentos casi textuales de artículos del Times que sólo pueden verse con una suscripción pagada. Indica que OpenAi y Microsoft pusieron especial atención en el uso de periodismo del Times al entrenar a sus programas de IA debido a que la confiabilidad y precisión percibidas del material.

‘Seguiremos hallando formas provechosas’

Los medios de comunicación han pasado el último año analizando las implicaciones legales, económicas y periodísticas del auge de la IA generativa. Otros medios de comunicación ya han logrado acuerdos para que se use su periodismo: The Associated Press llegó a un acuerdo de licenciamiento con OpenAI en julio, y Axel Springer, de la editorial alemana que es dueña de Politico y Business Insider, hizo lo mismo este mes.

Luego de anunciarse el acuerdo de Axel Springer, un vocero de OpenAI señaló que la empresa respetaba “los derechos de los dueños y creadores de contenido y considera que deben beneficiarse de la tecnología de IA”, y añadió que tenía confianza en que “seguiremos hallando formas mutuamente provechosas de colaborar a favor de un ecosistema noticioso sustancioso”.