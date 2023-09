Demanda Hunter Biden a Giuliani por acceso ilegal a sus datos

Washington.- Hunter Biden presentó una demanda contra Rudy Giuliani y otro abogado, a los que acusa de acceder ilegalmente a sus datos, obtenidos del dueño de un taller de reparación de computadoras en Delaware, y difundirlos.

La demanda es la más reciente de una nueva estrategia de Hunter Biden, de contraatacar a los aliados republicanos del expresidente Donald Trump que han intercambiado y difundido sus información privada, incluidos supuestos emails e imágenes embarazosas, en una campaña para desacreditar a su padre, el presidente Joe Biden.

La demanda acusa a Giuliani y el abogado Robert Costello de que, durante años, “han hackeado, alterado, manipulado, copiado, diseminado y en general se han obsesionado con” datos “tomados o robados” de dispositivos o archivos de Biden, lo que ha conducido a la “aniquilación total” de la privacidad digital de Biden.

La demanda sostiene también que los datos de Biden fueron “manipulados, alterados y dañados” antes de enviarlos a Giuliani y Costello, quienes los alteraron a su vez.

Con ello violaron las leyes contra el hackeo informático, sostiene la demanda, la que reclama una indemnización de monto no precisado y una orden judicial de devolución de los datos sin que se hagan más copias.

Costello era abogado de Giuliani, pero hace poco demandó al exalcalde de Nueva York porque, dijo, éste le debe más de 1.3 millones de dólares en honorarios.

Un vocero de Giuliani no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones. Costello se negó a hablar. En febrero, dijo a The Associated Press que una carta de Hunter Biden al Departamento de Justicia para pedir que investigara el asunto de la laptop era un “documento legal frívolo” que “rezuma desesperación porque saben que a los Biden les llega el día del juicio”.