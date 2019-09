Demanda EU a Snowden por su libro

Ciudad de México— El Gobierno de Estados Unidos demandó a Edward Snowden, tras la publicación de su libro "Vigilancia Permanente", lanzado en 40 países.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que no pretende restringir la publicación o distribución del libro, sino que busca asegurarse de Snowden no lucre con información secreta.

Ante la demanda, el autor reaccionó en redes sociales.

"Este es el libro que el Gobierno no quiere que leas, es difícil pensar en un mayor sello de autenticidad que el hecho de que el gobierno de Estados Unidos presente una demanda sosteniendo que tu libro es tan veraz que escribirlo era literalmente contrario a la ley", dijo.

Vigilancia permanente es la recopilación de las memorias de Edward Snowden,quien provocó el mayor escándalo diplomático de la historia y que, desde el exilio, ejerce su voz.

En 2013, Snowden sacó a la luz algunos de los secretos mejor guardados de la inteligencia de Estados Unidos.

Reveló acciones autoritarias del Estado y uso indiscriminado de la información privada de los ciudadanos.

Desde su infancia, al ser hijo de funcionarios del Gobierno, hasta su trabajo con la CIA, Snowden tuvo acceso a muchos de los datos secretos de Estados Unidos, muchos de los cuales habla en su libro.