Dejan caídas desde el muro devastadoras secuelas

The New York Times | Este obstáculo es una medida disuasoria instalada en la frontera sur de Estados Unidos por iniciativa del exmandatario republicano Donald Trump The New York Times | Muchos de los viajeros que se lesionan por esta causa requieren más de una cirugía para mejorar

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Diariamente, las ambulancias los trasladan a hospitales en El Paso, Texas, San Diego y Tucson, Arizona retorciéndose del dolor, con los huesos expuestos de los brazos y piernas, cráneos fracturados, y espinas dorsales destrozadas. Hombres y mujeres arriban en camillas flanqueados por un agente vestido con un uniforme verde de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. “De un solo vistazo me doy cuenta de que se trata de otra caída”, comentó Brian Elmore, médico urgenciólogo del Centro de Ciencias de Salud de la Universidad Texas Tech de El Paso. Los pacientes son todos los migrantes que se han caído al suelo al tratar de escalar el muro que separa México y Estados Unidos en largos tramos de la frontera. En la búsqueda para frenar la inmigración no autorizada, en los últimos años el Gobierno de EU ha extendido la longitud y altura de las fortificaciones, y un nuevo tramo ya fue autorizado por la administración Biden. Aunque a muchos migrantes no los han disuadido las barreras, cientos de ellos han sufrido lesiones debilitantes que requieren múltiples cirugías, de acuerdo con médicos que laboran en hospitales de Estados Unidos cerca de la frontera. El presidente Donald Trump, quien hizo del “muro” el tema central de su agenda de inmigración, ordenó la construcción en California de una barrera de doble capa de bolardos de 30 pies (9 m) de alto para reemplazar más de 400 millas (643 km) de cerco de 8 a 17 pies (2.4 a 5.2 m) de altura. Se septuplican incidentados Desde que concluyó el proyecto en el 2019, el número de pacientes que cayeron del muro y fueron ingresados al Centro de Traumatología del Centro de Salud de Traumatología de la Universidad de California en San Diego se ha septuplicado, a 311 en 2022. En este año, ese número se espera que esa cifra supere los 350, de acuerdo con el hospital, que dijo que el número de muertes a consecuencia de las caídas ha ido de cero, entre el 2016 y 2019, a 23 desde entonces. No existe un recuento completo de lesiones y muertes relacionadas con el muro, aunque los médicos a lo largo de la frontera han estado incrementando los esfuerzos para darle seguimiento y estudiar las lesiones y muertes relacionadas con las caídas. Aseguran que el incremento en los últimos años es significativo, aun tomando en cuenta el incremento de aprehensiones en la frontera, y que el influjo de pacientes severamente lesionados está agobiando a los hospitales estadounidenses a lo largo de la frontera. Cuidar a los pacientes puede representar una carga financiera considerable debido a que los migrantes usualmente no cuentan con un seguro de salud y frecuentemente requieren múltiples cirugías complejas y una larga atención médica. “El problema está empeorando cada vez más”, comentó el Dr. Jay Doucet, jefe de la Unidad de Traumatología del Centro de Salud y Traumatología de la Universidad de California en San Diego, que se encuentra a unas 15 millas (24 km) del cruce fronterizo entre Tijuana y San Ysidro “y el sistema hospitalario está teniendo una gran afectación”. Costoso, tratar a los afectados El costo de atender a los migrantes en los dos centros de Traumatología de San Diego –el Centro de Salud de Traumatología de la Universidad de California en San Diego y el Hospital Scripps Mercy– se ha incrementado de 11 millones de dólares ente el 2016 y 2019 a 72 millones de dólares del 2020 a junio del 2022, siendo la cifra más reciente que está disponible. Las actuales barreras datan de los años 1990, empezaron durante el mandato del presidente Bill Clinton y desde entonces cada administración ha erigido barreras, Trump hizo del “muro” una parte central de su agenda de inmigración. El presidente Joe Biden, quien derrotó a Trump en el 2020, se mofó del intenso enfoque de Trump en el muro. Sin embargo, recientemente Biden autorizó una ampliación de las barreras en el sur de Texas, diciendo que su administración no puede bloquear el uso de millones de dólares asignados por el Congreso en el 2019 para la construcción del muro. Aunque Biden también ha estado presionado para tomar una postura más dura sobre la inmigración ilegal, que ha minado los recursos del Gobierno e impulsado la crítica al presidente antes de la elección del 2024. Trump, quien es el favorito para la nominación presidencial republicana, y sus asesores que trabajaron con él cuando estuvo en la Casa Blanca, han estado trazando un plan para revivir muchos de los esfuerzos antiinmigración de su administración y en algunos casos diseñando estrategias mucho más agresivas. Más de 2.4 millones de aprehensiones Los agentes realizaron más de 2.4 millones de aprehensiones durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre –lo cual es un récord–, en un momento en que más personas que nunca en todo el mundo están huyendo de sus países de origen por una confluencia de razones, tales como inestabilidad política, problemas económicos y la extrema temperatura. Cuando le pidieron que comentara sobre las caídas del muro y su efecto en los hospitales de la frontera, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo en un comunicado: “El mensaje que envía la Patrulla Fronteriza a cualquiera que esté pensando ingresar ilegalmente a Estados Unidos a lo largo de la frontera sur es muy sencillo: ‘No lo hagan. Cuando los migrantes cruzan la frontera ilegalmente, ponen sus vidas en peligro’”. Adam Hosein, profesor adjunto de Filosofía en la Universidad Northeastern que estudia la ética de las políticas fronterizas, comentó que los migrantes que han cruzado desiertos y junglas para huir de la depravación actuaron “bajo una extrema coacción” hasta el momento en que llegaron a la frontera de Estados Unidos. Ante dificultad de hacerlo ‘por las buenas’ Rosmarie Cepeda, de 40 años, arribó a Ciudad Juárez, México a principios de mayo después de una travesía de un mes desde Venezuela. Relató que trató de utilizar la aplicación móvil del Gobierno de Estados Unidos para hacer una cita e ingresar a El Paso a través de un puerto de entrada oficial. Pero la demanda para obtener una cita es intensa y no pudo obtener una, así que decidió arriesgarse. “No tenía otra opción sino escalar por el muro. Tengo que mantener tres hijos en Venezuela”, dijo. En su recorrido en la oscuridad, Cepeda se cayó al suelo, fracturándose la parte baja de la pierna izquierda y el pie. Fue llevada a un hospital en El Paso y sometida a varias cirugías para arreglarle los huesos. Estuvo en silla de ruedas durante meses. PUBLICIDAD