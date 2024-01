Deja Trump Corte para hacer campaña mientras inicia juicio por difamación

Nueva York.- Donald Trump movió la cabeza en señal de disgusto este martes mientras el juez que presidió su juicio por difamación en Nueva York le dijo al jurado que un jurado anterior decidió que el ex presidente abusó sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en los años 1990.

Trump abandonó la corte antes de las declaraciones iniciales, tomando un vuelo a New Hampshire para un mitin político mientras la abogada de Carroll acusó al candidato presidencial republicano favorito de utilizar “el micrófono más grande del mundo” para destruir su reputación y poner a sus simpatizantes en su contra.

El abogado de Trump aseguró que Carroll nunca había sido más famosa y que lo está culpando a él de “algunos tweets desafortunados emitidos por trolls de Twitter”.

Renovado por la victoria política que tuvo este lunes en las reuniones electorales de Iowa, Trump estuvo presente en la corte de Manhattan para el inicio de lo que será la fase de sanciones en la demanda civil presentada por Carroll alegando que él la atacó en una tienda departamental en 1996.

Trump abandonó el lugar este martes después que fue seleccionado el jurado integrado por nueve miembros.

Lanzó miradas amenazadoras y tuvo el ceño fruncido en ocasiones mientras se seleccionaba al jurado, alzando la mano en cierto momento cuando el juez Lewis A. Kaplan preguntó si alguien cree que Trump ha sido tratado injustamente por la corte.

El gesto provocó sonrisas de algunas personas que estaban en la corte, sin embargo, el juez replicó, “Ya sabemos en donde se encuentra usted”.

El ex presidente Trump y Carroll, la ex columnista de la REvista Elle se sentaron en mesas separadas, flanqueados por sus respectivos equipos legales. No se dirigieron la palabra ni hicieron contacto visual.

Después que Trump se fue, la abogada de Carroll, Shawn Crowley, le rogó al jurado que lo hiciera pagar --- posiblemente millones de dólares --- por los comentarios que hizo mientras era presidente como respuesta a los reclamos de ella de que la atacó sexualmente años antes en la tienda Bergdorf Goodman de Manhattan.