Deja tormenta sin electricidad a 900 mil en Texas

Associated Press | Las autoridades pidieron a la población que no salga a las carreteras, ya que muchas estaban intransitables

Houston, Estados Unidos.- El sureste de Texas amaneció con afectaciones tras el paso de una fuerte tormenta que dejó sin electricidad a unas 900 mil viviendas y negocios en la zona de Houston, al menos cuatro muertos y daños a edificios. Las autoridades pidieron a la población que no salga a las carreteras, ya que muchas estaban intransitables y se esperaba que los semáforos no funcionaran la mayor parte de la noche. "Quédense en casa esta noche, no vayan a trabajar mañana, a menos que sean un trabajador esencial. Quédense en casa, cuiden a sus niños", dijo el Alcalde de Houston, John Whitmire, en una rueda de prensa nocturna. "Nuestros equipos de emergencias estarán trabajando las 24 horas". Whitmire dijo que al menos 2 mil 500 semáforos estaban apagados y advirtió a los posibles saqueadores que "la Policía está en vigor, incluidos 50 agentes estatales enviados al área para evitar saqueos". Según el Alcalde, cuatro personas fallecieron a causa del mal tiempo. Al menos dos de los decesos estuvieron causados por la caída de árboles y otro ocurrió cuando los fuertes vientos derribaron una grúa, señalaron funcionarios. Los dos principales aeropuertos de Houston suspendieron temporalmente los vuelos. La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, la principal funcionaria electa del condado, dijo que los equipos todavía estaban tratando de determinar la magnitud de los daños y el número de víctimas. Otros 100 mil clientes se quedaron sin electricidad en Luisiana, frente a un máximo de 215 mil. Las tormentas tampoco terminaron el viernes. Los estados de la Costa del Golfo podrían experimentar tormentas severas y dispersas con tornados, granizo grande y vientos dañinos Es posible que haya lluvias intensas o excesivas desde el este de Luisiana hasta el centro de Alabama, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Las alertas y advertencias de inundaciones permanecían el viernes para Houston y áreas al este.