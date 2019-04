Defiende Pompeo recortes a Centroamérica

Washington— El Secretario de Estado Mike Pompeo defendió el miércoles ante el Congreso los recortes de ayuda aplicados por el Gobierno estadounidense a El Salvador, Guatemala y Honduras.

En declaraciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Pompeo dijo que la asistencia otorgada a esos países centroamericanos no ha surtido efecto y que su Departamento está tratando de cambiar eso.

"Estados Unidos ha gastado cientos de miles de dólares tratando de hallar una solución... La crisis en la frontera sur demuestra que ello no ha dado resultado", dijo el máximo diplomático estadounidense en referencia a la frontera con México.

"Estamos tratando de cambiar eso, estamos tratando de lidiar con esta realidad".

Sin embargo, el demócrata de mayor rango en la comisión destacó que los migrantes llegan a Estados Unidos debido a la violencia y la delincuencia.

"Necesitamos llegar al fondo del problema y el fondo del problema no está en nuestra frontera sino en Centroamérica", dijo el senador demócrata Bob Menendez.

Miles de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia llegan hasta la frontera de México con Estados Unidos, donde los recursos no se dan abasto. El caos generado fue una de las razones por las cuales renunció abruptamente el domingo la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

El Departamento de Estado le participó en marzo al Congreso que desea suspender los pagos vinculados a 2017 y 2018 a esos países centroamericanos.

El Presidente Donald Trump ha amenazado reiteradamente con cerrar la frontera con México, aunque no lo ha hecho luego de ser informado que una medida de ese tipo crearía un caos en ambos lados. Trump dice que la culpa de la crisis la tienen México y los demócratas.