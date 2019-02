Defiende Casa Blanca declaración de emergencia de Trump

Washington.- El domingo la Casa Blanca defendió la declaración de emergencia nacional en la frontera sur hecha por el presidente Trump e intentó aclarar las contradictorias aseveraciones del mandatario sobre la necesidad de la medida, marcando el inicio de lo que se espera constituya una prolongada lucha en torno a los fondos para la construcción de un muro en el marco de impugnaciones legales y objeciones congresistas cada vez más numerosas, publicó The Washington Post.

El anuncio que Trump hizo la semana pasada ha dado pie a demandas. El domingo, el procurador general californiano dijo estar colaborando con funcionarios de por lo menos seis otros estados y que demandaría “en forma inminente” a la Casa Blanca. La declaración de emergencia nacional generó asimismo protestas, mientras que varios grupos prometieron seguir realizando manifestaciones el lunes.

Los críticos de la medida, con la cual de desvían al Departamento de Defensa miles de millones de dólares, han utilizado algunos de los comentarios de Trump como prueba de que no necesitaba declarar emergencia nacional. “Pude haber hecho el muro en un mayor lapso de tiempo”, dijo el viernes Trump durante discurso en el Jardín de las Rosas. “No necesitaba hacer esto, pero preferí hacerlo mucho más rápido”.

En entrevista en “Fox News Sunday”, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller insistió en que la emergencia es real, diciendo estar registrándose “un número al alza de personas que cruzan” y un “incremento enorme en muertes por drogas” desde que era presidente George W. Bush. Cuando el conductor Chris Wallace le presentó las estadísticas gubernamentales que muestran que los intentos de cruce se hallan a sus niveles más bajos en casi 40 años y que la mayoría de las drogas se interceptan en los puertos de entrada, Miller vaciló.

“Se ignora lo que se ignora y no se puede capturar lo que no se puede capturar”, dijo Miller. “Pero por seguridad nacional, en la frontera no se pueden tener zonas sin control y sin seguridad por donde pueda colarse la gente sin ser detectada”.

Cuando Wallace lo presionó en torno a la razón de que Trump haya dicho que no necesitaba hacer eso, Miller contestó: “lo que el Presidente estaba diciendo es que pudo haber optado por ignorar esta crisis como han hecho presidentes anteriores, optar por ignorar esta emergencia como han hecho otros”, dijo. “Él no va a hacer eso”.