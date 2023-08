Defiende a Trump y 'Hammer' Ramaswamy: aliados revelan estrategia de debate

Ron DeSantis necesita “dar un mazo” a Vivek Ramaswamy, el novato político que está ascendiendo en las encuestas. Debería “defender a Donald Trump” cuando Chris Christie inevitablemente ataca al expresidente. Y necesita “atacar a Joe Biden y los medios” no menos de tres a cinco veces.

Una firma asociada con el súper PAC que efectivamente se hizo cargo de la campaña presidencial de DeSantis publicó en línea cientos de páginas de consejos contundentes, memorandos de investigación y encuestas internas en los primeros estados nominados para guiar al gobernador de Florida antes del próximo debate presidencial republicano este miércoles en Milwaukee.

Los documentos ofrecen una visión extraordinaria del pensamiento de la operación DeSantis sobre un debate que los asesores del candidato consideran crucial.

“Hay cuatro cosas básicas que debes hacer”, insta uno de los memorandos a DeSantis, a quien el documento se refiere como “GRD”.

“1. Ataca a Joe Biden y a los medios de 3 a 5 veces. 2. Indique la visión positiva de GRD de 2 a 3 veces. 3. Incluya a Hammer Vivek Ramaswamy en una respuesta. 4. Defender a Donald Trump en respuesta a un ataque de Chris Christie”.

Los documentos se publicaron esta semana en el sitio web de Axiom Strategies, la compañía propiedad de Jeff Roe, el estratega jefe del súper PAC de DeSantis, Never Back Down.

The New York Times fue alertado de la existencia de los documentos por una persona que no está relacionada con la campaña de DeSantis o el súper PAC. Después de que The New York Times se acercó a Never Back Down para hacer comentarios este jueves, el grupo eliminó del sitio web un memorando clave que resume la estrategia sugerida para el debate.

Los Súper PAC tienen prohibido por ley elaborar estrategias en privado con campañas políticas. Para evitar infringir esas reglas, no es inusual que los grupos externos publiquen documentos de encuestas al aire libre, aunque en un rincón oscuro de Internet donde los internos saben buscar.

Publicar dichos documentos en línea es arriesgado: los medios de comunicación o los rivales pueden descubrirlos y el consejo puede resultar vergonzoso. Pero los súper PAC a menudo deciden que el riesgo está justificado para transmitir lo que consideran información no pública crucial al candidato sin violar la ley.

Pero es inusual, como parece ser el caso, que un súper PAC, o una firma consultora que trabaja para él, publique documentos en su propio sitio web, y con tanto detalle, hasta la estimación exacta de la participación en los caucus de Iowa, e incluye una encuesta de New Hampshire con más de 400 páginas de hallazgos detallados.