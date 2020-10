Dedujo Trump 70 mil dólares de impuestos por cortes de cabello

Associated Press

Donald Trump pagó sólo $750 de impuestos federales sobre la renta el año que se postuló para presidente y también en su primer año en la Casa Blanca, de acuerdo con un artículo publicado el domingo en The New York Times.

Trump, quien ha guardado celosamente sus declaraciones fiscales y es el único presidente de la era moderna que no las hace públicas, no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años, publicó The Dallas Morning News.

Los detalles de las declaraciones de impuestos complican la descripción que hace Trump de sí mismo de ser un empresario astuto y patriota, porque revelan una cadena de pérdidas financieras e ingresos procedentes del exterior que podrían entrar en conflicto con sus responsabilidades como presidente. La información financiera que Trump ha revelado dice que ganó por lo menos $434.9 millones en 2018, pero en sus declaraciones fiscales reportó pérdidas por $47.4 millones.

Las declaraciones fiscales también ilustran cómo un multimillonario podría pagar de poco a nada en impuestos, mientras que alguien de clase media podría pagar sustancialmente más. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses no pagan impuesto sobre la renta, principalmente por lo bajo de sus ingresos. Pero las cifras oficiales indican que el contribuyente promedio pagó aproximadamente $12,200 en 2017, unas 16 veces más de lo que pagó el presidente.

La divulgación, que según el NYT proviene de datos de declaraciones de impuestos que abarcan un periodo de dos décadas, se da en un momento crucial, ya que el primer debate presidencial entre Trump y su rival demócrata Joe Biden está programado para el martes, y en pocas semanas se habrán de realizar las elecciones generales de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump calificó el reporte como “noticias falsas” y dijo que ha pagado impuestos, aunque no dio detalles. También dijo que la información sobre sus impuestos “será revelada”, pero no dijo cuándo, e hizo promesas similares durante la campaña de 2016 que nunca cumplió.

De hecho, el presidente ha impugnado en tribunales los intentos de quienes buscan acceder a sus declaraciones fiscales, entre ellos la Cámara de Representantes federal, que presentó una demanda para acceder a esos documentos como parte de la supervisión legislativa.

Durante sus primeros dos años como presidente, Trump obtuvo $73 millones de sus negocios en el extranjero, que además de sus campos de golf en Escocia e Irlanda incluyeron 3 millones procedentes de Filipinas, $2.3 millones de India y 1 millón de Turquía. En 2017, el presidente pagó $145,400 de impuestos en India y $156,824 en Filipinas, en comparación con los apenas $750 de impuesto sobre la renta en Estados Unidos.

Trump encontró múltiples maneras de reducir sus pagos de impuestos. Ha conseguido deducciones por gastos personales en vivienda, transporte aéreo y $70,000 por arreglo de cabello mientras filmaba “The Apprentice”. Las pérdidas en sus negocios de bienes raíces de propiedad única y administrados por Trump al parecer contrarrestaron los ingresos de su participación en “The Apprentice” y otras entidades con múltiples propietarios.En los primeros dos años de su presidencia, Trump recurrió a créditos fiscales para negocios a fin de reducir sus obligaciones impositivas. El NYT dijo que $9.7 millones de créditos por inversión empresarial que fueron presentados después de que Trump solicitara una extensión para presentar sus impuestos le permitieron reducir sus obligaciones y pagar sólo $750 tanto en 2016 como en 2017.

Los impuestos sobre la renta contribuyen a financiar a las fuerzas armadas y los programas internos.

Trump, a partir de 2010, hizo un reclamo y recibió una devolución de impuestos por $72.9 millones, que el NYT dijo era el centro de una auditoria en marcha del Servicio Interno de Impuestos. El NYT dijo que un fallo contra Trump podría costarle $100 millones o más. Trump también tiene más de $300 millones en créditos que deben ser pagados en los próximos cuatro años.