Decorado de Casa Blanca honra a personal de primera línea

Associated Press | Un asistente social militar de la Casa Blanca sostiene la puerta de la entrada del Ala Este de la Casa Blanca durante una vista previa de la prensa para ver la decoración navideña de la Casa Blanca Associated Press | Una casa de pan de jengibre de la Casa Blanca se encuentra en el Comedor de Estado durante una vista previa para la prensa de las decoraciones navideñas de la Casa Blanca Associated Press | El Salón de la Cruz de la Casa Blanca está decorado para la temporada durante una vista previa para la prensa de las decoraciones navideñas de la Casa Blanca

Washington— La decoración navideña presentada hoy para la primera Navidad en la Casa Blanca de Joe y Jill Biden rinde homenaje a los trabajadores de primera línea que han perseverado durante la pandemia de Covid-19. Enfermeras, médicos, maestros, trabajadores de tiendas de comestibles y de otros sectores son reconocidos en la gigantesca Casa Blanca de pan de jengibre de este año, que se convirtió en una villa de pan de jengibre de 158 kilos (350 libras) al añadírsele una escuela y estaciones de policía, de bomberos y de gasolina, así como un hospital, una oficina de correos, una tienda de comestibles y un almacén, para honrar a los trabajadores que siguieron realizando sus labores. Es probable que este año haya menos gente que vea en persona la mansión adornada, ya que las visitas públicas siguen suspendidas debido a la continua amenaza del Covid-19. Sin embargo, en WhiteHouse.gov/Holidays se pueden ver videos, fotos y otros detalles. El tema es “Regalos del corazón”. En su discurso de agradecimiento a los voluntarios por la decoración, la primera dama explicó la visión que hay detrás de su tema, hablando de la unidad y de su idea de que todo el mundo se una en torno a la fe, la familia y la amistad, la gratitud y el servicio, y el amor por la propia comunidad. “A pesar de todas nuestras diferencias, estamos unidos por lo que realmente importa”, dijo. “Como las puntas de una estrella, nos unimos en el corazón. Eso es lo que he querido reflejar en nuestra Casa Blanca este año. En cada habitación contamos una historia de regalos desde el corazón”. La primera dama, profesora de nivel universitario desde hace mucho tiempo, invitó a los alumnos de segundo grado de Maryland para la inauguración de la decoración navideña del lunes. Según la Casa Blanca, estos elementos están inspirados en las personas que el presidente y la primera dama conocieron durante sus viajes por el país este año. El personal de primera línea también está representado en las palomas iridiscentes y las estrellas fugaces que iluminan el pasillo de la Columnata Este, “representando la paz y la luz que nos han traído todos los trabajadores de primera línea y los primeros en responder durante la pandemia”, dice la guía electrónica.