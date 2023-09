Declaran culpable a exasesor de Trump

Washington.- El funcionario de la Casa Blanca de Trump, Peter Navarro, fue declarado culpable ayer jueves de desacato al Congreso por negarse a cooperar con una investigación del Congreso sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

El veredicto se produjo después de un breve juicio para Navarro, quien se desempeñó como asesor comercial de la Casa Blanca durante la Presidencia de Donald Trump y luego promovió las afirmaciones infundadas del republicano sobre fraude electoral masivo en las elecciones de 2020 que perdió.

Navarro fue el segundo asistente de Trump en enfrentar cargos de desacato al Congreso después del exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon. Bannon fue declarado culpable de dos cargos y sentenciado a cuatro meses tras las rejas, aunque se encuentra en libertad pendiente de apelación.

El juez Amit Mehta programó la sentencia de Navarro para el 12 de enero. Fue declarado culpable en el tribunal federal de Washington de dos delitos menores de desacato al Congreso, ambos castigados con hasta un año de prisión.

El abogado defensor Stanley Woodward solicitó la anulación del juicio, diciendo que los jurados habían tomado un descanso al aire libre cerca de donde los manifestantes y los medios se reúnen regularmente afuera del tribunal y regresaron con un veredicto poco después. Mehta no se pronunció de inmediato, pero dijo que consideraría argumentos escritos sobre el tema.

Los fiscales dijeron que Navarro actuó como si estuviera “por encima de la ley” cuando desafió una citación de documentos y una declaración del comité de la Cámara el 6 de enero.

Un abogado defensor argumentó que Navarro no ignoró intencionalmente al Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes. En cambio, Navarro le dijo al personal que se comunicara con Trump sobre lo que podría estar protegido por el privilegio ejecutivo, algo que no sucedió, argumentó Woodward.

Un juez dictaminó que el argumento del privilegio ejecutivo no es una defensa contra los cargos y concluyó que Navarro no pudo demostrar que Trump lo había invocado. Pero Woodward dijo que los fiscales no habían probado que Navarro actuara “intencionalmente” o sólo por lealtad a Trump.