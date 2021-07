Declara Biden 'independencia de EU' ante el virus

Estados Unidos— El presidente Biden elogió el avance que ha logrado el país en contra de la pandemia en la celebración del Día de la Independencia en la Casa Blanca, diciendo que vacunarse es “lo más patriótico que pueden hacer los estadounidenses”.

“El declarar la independencia del virus no quiere decir que la pandemia terminó, aún tenemos mucho trabajo por hacer. La mejor defensa que podemos hacer es que todos se vacunen. Estoy seguro que no deseamos pasar otro año como el año pasado. Deben vacunarse por ustedes, por sus seres queridos, por su comunidad y por su país. Para que el virus ya no controle su vida y no paralice nuestra nación y para asegurarnos que esto nunca vuelva a ocurrir nuevamente”.