Decidirá Tribunal si Trump es elegible en Colorado

Nueva York.- El Tribunal Supremo acordó este viernes decidir si el expresidente Donald J. Trump no es elegible para la papeleta de las primarias republicanas de Colorado por haber incurrido en insurrección en sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020.

El caso, que podría alterar el curso de las elecciones presidenciales de este año, se argumentará el 8 de febrero. Es probable que el tribunal decida rápidamente, ya que la temporada de primarias pronto estará en marcha.

El Sr. Trump pidió al Tribunal Supremo que interviniera después de que el máximo tribunal de Colorado lo descalificara de la papeleta electoral el mes pasado. Esa decisión está en suspenso mientras los jueces consideran el asunto.

El caso gira en torno al significado de la Sección 3 de la 14ª Enmienda, ratificada después de la Guerra Civil, que prohíbe a quienes hayan prestado juramento "de apoyar la Constitución de los Estados Unidos" ocupar un cargo si entonces "han participado en insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos".

El Congreso puede eliminar la prohibición, dice la disposición, pero sólo por dos tercios de los votos de cada cámara.

Aunque la Sección 3 se refería a las secuelas de la Guerra Civil, se redactó en términos generales y, según la mayoría de los estudiosos, sigue teniendo vigencia. El Congreso concedió amplias amnistías en 1872 y 1898. Pero esas leyes eran retroactivas, dicen los estudiosos, y no limitaban la fuerza prospectiva de la disposición.

Un juez de primera instancia de Colorado dictaminó que el Sr. Trump había participado en una insurrección, pero aceptó su argumento de que la Sección 3 no se le aplicaba, razonando que el Sr. Trump no había prestado el tipo correcto de juramento y que la disposición no se aplicaba al cargo de la presidencia.

El Tribunal Supremo de Colorado confirmó la primera parte de la sentencia - que el Sr. Trump había participado en una insurrección, incluyendo el establecimiento de anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, tratando de alterar el recuento de votos, el fomento de listas falsas de electores que compiten, presionando al vicepresidente para violar la Constitución, y la convocatoria de la marcha en el Capitolio.

Pero la mayoría revocó la parte de la decisión que decía que la Sección 3 no se aplicaba a la presidencia.

"El presidente Trump nos pide que sostengamos", escribió la mayoría en una opinión sin firma, "que la Sección 3 descalifica a todos los insurrectos que rompen el juramento, excepto al más poderoso, y que prohíbe a los que rompen el juramento prácticamente todos los cargos, tanto estatales como federales, excepto el más alto del país. Ambos resultados son incompatibles con el lenguaje claro y la historia de la Sección 3".

El Tribunal Supremo estatal abordó otras cuestiones. El Congreso no necesita actuar antes de que los tribunales puedan descalificar a los candidatos, dijo. La elegibilidad del Sr. Trump no es el tipo de cuestión política que está fuera de la competencia de los tribunales. El informe de la Cámara del 6 de enero fue debidamente admitido como prueba. El discurso de Trump ese día no estaba protegido por la Primera Enmienda.

El tribunal añadió que los estados están autorizados por la Constitución a evaluar las cualificaciones de los candidatos presidenciales. "Si adoptáramos el punto de vista del presidente Trump", escribió la mayoría, "Colorado no podría excluir de la papeleta ni siquiera a candidatos que claramente no cumplen los requisitos de edad, residencia y ciudadanía" de la Constitución.

El mes pasado, un funcionario electoral de Maine adoptó gran parte del razonamiento del Tribunal Supremo de Colorado al excluir a Trump de las elecciones primarias. Trump ha apelado esa decisión ante un tribunal estatal de Maine.