Decide Trump no participar en audiencia de juicio político

Ni el presidente Donald Trump ni sus abogados participarán en la audiencia de juicio político de la Comisión Judicial de la Cámara del miércoles, dijeron el domingo por la noche, informó CNN.

En una carta al presidente de la comisión, Jerrold Nadler, el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone dijo: “No pueden esperar justamente que participemos en una audiencia mientras los testigos aún no se hayan nombrado y si bien no está claro si la Comisión Judicial garantizará al presidente un proceso justo a través de audiencias adicionales. Más importante aún, una invitación a una discusión académica con profesores de derecho no comienza a proporcionarle al presidente una apariencia de un proceso justo. Por consiguiente, en las circunstancias actuales, no tenemos la intención de participar en su audiencia del miércoles”.

Cipollone acusó al Demócrata de Nueva York en la carta de programar la audiencia “deliberadamente” mientras Trump estará en una reunión de la OTAN en Londres.

Cipollone dijo que responderían por separado a la fecha límite del viernes sobre su participación en futuras audiencias.

Se espera que la primera audiencia de la Comisión Judicial sobre “Bases constitucionales para el juicio político” inicie un frenético mes de actividad en la Cámara.

Se espera que el panel judicial celebre múltiples audiencias públicas y luego considere artículos de juicio político, que aprobaría para establecer una posible votación en la Cámara antes de Navidad que podría convertir a Trump en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político.

Según las reglas aprobadas por la Cámara, el abogado del presidente puede participar en las audiencias de juicio político en la Comisión Judicial, a diferencia de las audiencias públicas del mes pasado en la Comisión de Inteligencia de la Cámara.