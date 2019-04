Debía 11 mil dolares a trabajadores indocumentados y llama a la Policía

Austin.- Claudia Golinelli guardaba la esperanza de que el hombre que los ocupó a ella y a su esposo, Alex, por fin les pagara los 11 mil dólares que les debía.

Claudia, quien es indocumentada, en el 2004 llegó junto con su hija, un año antes de que Alex viniera a Estados Unidos cuando en El Salvador el crimen organizado amenazó con matar a su madre, informó el Daily Beast. Encontraron trabajo de electricistas.

Pero en enero del 2014 su jefe se negó a pagarles nada hasta que terminaran de trabajar en un nuevo supermercado. Finalmente dijo que les entregaría su sueldo el 28 de febrero del 2014, publicó The Washington Post.

Pero cuando acudieron al supermercado situado en Roanoke, Texas, para cobrar, la pareja vio que el encargado del edificio había llamado a la policía y acusado a la pareja de robar materiales y herramientas.

Más de cinco años después, no han cambiado mucho las cosas. Los Gionelli dicen que aún se les deben aproximadamente 10 mil dólares, dinero que no esperan ver. Si bien la policía no les levantó cargos, el caso arroja luz sobre el lado explotador de la industria de la construcción e Texas, donde los defensores de los derechos de la mano de obra indocumentada estatal dicen que ésta sigue estando básicamente desprotegida del robo de sus salarios y de las condiciones laborales inseguras y potencialmente fatales.

La historia de la pareja se presenta en “Construyendo el sueño americano”, el documental estrenado el mes pasado en un festival en Austin.