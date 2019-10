Debaten Sanders y Steyer sobre multimillonarios

Ohio— En el debate demócrata de este martes en Ohio, el tema ha sido la desigualdad en los ingresos, ya que el senador Bernie Sanders de Vermont hizo esa pregunta dándoles seguimiento a sus comentarios anteriores sobre los multimillonarios.

Su respuesta --- en la que no respondió explícitamente la pregunta sobre si su objetivo era “eliminar a los multimillonario”, aunque defendió sus planes de aplicarles muchos más impuestos --- provocó una larga discusión con Tom Seyer, quien es multimillonario, el exvicepresidente Joseph R. Biden, y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, quien fue la primera en proponer un impuesto a la riqueza en este año.

Sanders dijo que se deberían aplicar más impuestos a los más privilegiados y que se debe construir una nación y un gobierno que funcione para todos.

Steyer comentó que los recursos no se han dividido bien, que la gente trabajadora y la mano de obra organizada no ha tenido un incremento en 40 años.

Mientras que Warren apoya imponerles más impuestos a los ricos, con cuyos recursos podrían destinarse a pagar la educación y que hay que invertir en toda la generación de estadounidenses y dejar de proteger a los multimillonario.