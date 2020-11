Debaten expertos si vacunar primero a residentes de hogares de ancianos vs Covid-19

Associated Press

Estados Unidos— Los expertos que se reunieron para decidir quién debería ser el primero en la fila para una eventual vacuna contra el coronavirus debatieron el lunes si valdría la pena vacunar primero a los frágiles residentes de hogares de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo, publicó CNN.

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos discutió un plan preliminar para cualquier vacuna contra el coronavirus que dividiría al primer grupo que se vacunará en tres subgrupos.

Hay poco desacuerdo en que los trabajadores de atención médica de primera línea deberían estar en el primer grupo: 1a. Lo que está en juego es si los residentes de centros de cuidados a largo plazo también deberían estar en este grupo.

No hay duda de que es una población muy vulnerable.

“Los residentes y el personal de las instalaciones de atención a largo plazo representaron el 6% de los casos y el 39% de las muertes en los EE. UU., A pesar de que los residentes de las instalaciones de atención a largo plazo representan menos del 1% de la población de EE. UU.”, Dijo el Dr. Kathleen Dooling dijo en la reunión.

Además, es un grupo al que sería más fácil llegar si el personal que los atiende ya está siendo inmunizado en la primera fase de cualquier vacuna que pueda obtener una autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Pero a la Dra. Helen Keipp Talbot, miembro del ACIP, le preocupaba que a este grupo frágil le pudiera ir mal en general y dañar la fe en la vacuna.

"Hay una tasa de mortalidad tan alta en los centros de atención a largo plazo", dijo Talbot en la reunión. “Habrá varios pacientes que recibirán inmunizaciones para Covid y fallecerán. Y lo más probable es que sea independientemente de la vacuna ”, dijo Talbot.

“Pero desde el principio, mientras estamos generando confianza, no podremos mostrar ningún dato que indique que no se debe a la vacuna porque no ha habido un ensayo controlado aleatorio. Y creo que vamos a tener una reacción muy llamativa de: 'Mi abuela recibió la vacuna y falleció', y no es probable que estén relacionados, pero eso se recordará y romperá parte de la confianza en el vacuna."

Pero otros no pensaron que poner a estos residentes más atrás en la línea ayudaría.

El Dr. Paul Hunter del Departamento de Salud de Milwaukee dijo que sería ineficaz vacunar a los trabajadores de la salud en las instalaciones pero omitir a los residentes. "¿Por qué no vacunar a las personas que, ya sabes, lo tienen todo configurado y listo para funcionar?" preguntó. "Es una eficacia vacunar a un grupo de personas que podrían beneficiarse".