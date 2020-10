Debate, una oportunidad terriblemente desaprovechada: Chris Wallace

The New York Times

Estados Unidos— “Me siento triste por lo que ocurrió anoche”, señaló Chris Wallace.

El presentador de “Fox News Sunday” y moderador del enfrentamiento que ocurrió en el debate entre el presidente Trump y Joseph R. Biden, habló telefónicamente este miércoles desde su casa en Annapolis, Maryland y reflexionó sobre su comentario de que “fue una oportunidad terriblemente desaprovechada”.

“Nunca pensé que las cosas se descarrilarían de la manera como lo hicieron”, dijo.

En su primera entrevista desde el caótico y frecuentemente incoherente espectáculo --- en la que un agresivo Trump interrumpió de manera implacable a su oponente y al moderador por igual --- Wallace aceptó que se vio lento para reconocer que el presidente no iba a dejar de desobedecer las reglas del debate.

“Creo que no me di cuenta --- y no había manera de detectarlo --- que eso iba a ser la estrategia del presidente, no sólo al principio sino durante todo el debate”.

El comportamiento agresivo de Trump no tiene precedente en los debates presidenciales, aun el que Wallace moderó anteriormente en el 2016. En la entrevista, el presentador dijo que cuando Trump arremetió contra Biden pensó que iba a ser un gran debate.

Pero cuando el presidente no dio señales de retroceder, Wallace se empezó a alarmar.

La Comisión de Debates Presidenciales dio a conocer este miércoles que examinará algunos cambios al formato para el resto de los encuentros de este año entre Biden y Trump, lo cual es una clara frustración por los resultados del martes por la noche.

La Comisión también elogió a Wallace por “su profesionalismo y destreza”.