Debate Suprema Corte los límites de la inmunidad de Trump

Washington.- Se habló de ataques con drones y sobornos presidenciales, de un posible fallo “para siempre” y también de los Padres Fundadores. La carrera presidencial no se mencionó, pero no estaba lejos de la mente.

La Corte Suprema escuchó más de dos horas y media de argumentos sobre la cuestión histórica de si el ex presidente Donald Trump es inmune al procesamiento en un caso que lo acusa de conspirar para anular las elecciones presidenciales de 2020.

Aunque parecía probable que los jueces rechazaran el reclamo de inmunidad absoluta de Trump, parecía posible que aún pudiera beneficiarse de un largo retraso en el juicio, posiblemente más allá de las elecciones de noviembre.

Un vistazo a algunos de los muchos momentos notables:

‘Una regla para las edades’

El juez Neil Gorsuch expresó su preocupación de que los fiscales u opositores políticos pudieran tener malos motivos para perseguir a sus rivales políticos. Michael Dreeben, abogado del equipo del fiscal especial Jack Smith, respondió que este temor era inaplicable en este caso.

“Aprecio eso”, dijo Gorsuch. “Pero también aprecia que estamos escribiendo una regla para las edades”.

Otros jueces no fueron menos altivos al describir los riesgos históricos del caso y el potencial para sentar un precedente que resistirá la prueba del tiempo mucho más allá de Trump. Para los jueces conservadores, ese enfoque parecía una forma de dejar de lado los hechos de la acusación del ex presidente y el descarado abuso de poder que alega y centrarse en cambio en las implicaciones de un fallo judicial en casos que aún no han sido acusados, pero que en teoría podrían serlo.

Con todo, el tribunal parecía más interesado en el futuro que en el presente al contemplar el fallo que se avecinaba. También hubo muchos llamados históricos, con frecuentes invocaciones a los Padres Fundadores de la nación.

Palabras no habladas

No hubo ninguna referencia en los argumentos a “noviembre”. Ni al “2024”. Incluso el nombre de Trump apenas se pronunció, y sobre todo en el contexto de los títulos formales de los casos judiciales.

Sin embargo, no hay duda de que las elecciones de 2024 fueron el proverbial elefante en la sala y, en ese sentido, las palabras que no se pronunciaron fueron casi tan fuertes como las que sí se dijeron.

En el trasfondo de la sesión de ayer jueves flotaba el reconocimiento tácito de que el tribunal está ayudando a decidir no sólo si Trump es inmune al procesamiento sino también si puede ser juzgado antes de la votación.

Dreeben tuvo cuidado de no mencionar las consecuencias del fallo del tribunal sobre las elecciones ni de instar a que se dictara rápidamente con fines políticos.

La referencia más cercana, aunque todavía indirecta, a las elecciones provino de la jueza Amy Coney Barrett, quien en un momento le dijo a Dreeben: “El fiscal especial ha expresado cierta preocupación por la velocidad y su deseo de seguir adelante”.

¿Más trabajo por delante?

Si bien el tribunal parecía muy escéptico ante el intento de Trump de desestimar el caso, varios jueces sugirieron que tal vez tendría que ser devuelto para más disputas legales antes de que el caso pudiera ir a juicio.

Es casi seguro que tal fallo retrasaría el litigio hasta después de las elecciones. Eso sería una victoria para Trump porque, si derrota al presidente Joe Biden en noviembre, presumiblemente podría ordenar a su nuevo fiscal general que desestime el caso o se conceda un indulto.

Barrett y otros intentaron repetidamente precisar al abogado de Trump y al equipo de Smith sobre si los actos alegados en la acusación eran actos oficiales (y, por lo tanto, potencialmente protegidos del procesamiento) versus actos privados.

E incluso cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dejó en claro su resistencia a las amplias afirmaciones de inmunidad absoluta de Trump, también dijo que tenía “preocupaciones” por un fallo de la corte de apelaciones que rechazó los argumentos de inmunidad de Trump pero no proporcionó un análisis detallado de si los actos en la acusación eran oficiales o privados.

El tribunal inferior, dijo Roberts, parece estar diciendo simplemente que “un ex presidente puede ser procesado porque está siendo procesado”.

El equipo de Smith ha dicho al tribunal que incluso si determina que existe cierto nivel de inmunidad para actos oficiales, hay suficientes acciones privadas alegadas en la acusación (como conspirar para presentar listas de electores falsos) para que el caso pase a juicio de inmediato.

“El presidente no tiene ninguna función en relación con la certificación del ganador de las elecciones presidenciales”, afirmó Dreeben. “Así que es difícil para mí entender cómo podría haber una cuestión constitucional seria al decir ‘no puedes usar el fraude para anular esa función, no puedes obstruirla mediante el engaño, no puedes privar a millones de votantes de su derecho a que se cuente su voto por el candidato que ellos eligieron’”.

Los justicias a vigilar

Parecía probable que los jueces liberales se pusieran del lado del equipo de Smith al dictaminar que el juicio debería seguir adelante, sugiriendo que el argumento de Trump puso patas arriba la Constitución.

“Los redactores no pusieron una cláusula de inmunidad en la Constitución. Sabían cómo hacerlo”, dijo la jueza Elena Kagan. “Y, ya sabes, no es tan sorprendente que estuvieran reaccionando contra un monarca que afirmaba estar por encima de la ley. ¿No se trataba de que el presidente no era un monarca y que se suponía que el presidente no debía estar por encima de la ley?”.

Mientras tanto, el juez Brett Kavanaugh y su colega conservador Samuel Alito parecieron más receptivos a las afirmaciones de Trump, en particular la sugerencia de que no otorgar inmunidad podría abrir la puerta a que ex presidentes sean procesados por razones políticas.

Pero en última instancia, el asunto puede recaer en Roberts, quien en un momento cuestionó si el caso podría avanzar si se eliminaran los actos oficiales de la acusación, diciendo que hacerlo podría crear un “banco de una sola pierna”.

El matizado interrogatorio de Barrett sugirió que ella es otra persona a quien hay que observar.

Barrett, quien fue designada por Trump, logró que el abogado del magnate admitiera que los ex presidentes podrían ser procesados por acciones privadas. Y Sauer reconoció que parte de la supuesta conducta de Trump en torno a las elecciones de 2020 no fue el acto oficial de un presidente.

Trump “recurrió a un abogado privado, estaba dispuesto a difundir afirmaciones deliberadamente falsas de fraude electoral para encabezar sus impugnaciones de los resultados electorales. ¿Privado?” Barrett le preguntó a Sauer.

“Eso me suena privado”, respondió.

Muchas hipótesis

Claro, los jueces presionaron a los abogados sobre los actos reales de la acusación, queriendo saber cuáles de las medidas que tomó Trump en su intento fallido pero frenético de permanecer en el poder podrían merecer protección legal.

Pero también hubo muchos escenarios hipotéticos, lo cual no es sorprendente dado que los jueces y los tribunales disfrutan probando los límites exteriores de los argumentos de los abogados mientras determinan dónde trazar una línea.

El abogado de Trump, D. John Sauer, abrió la puerta diciendo que, sin inmunidad, el presidente George W. Bush podría haber sido procesado por “supuestamente mentir al Congreso para inducir la guerra en Irak” y Biden por “inducir ilegalmente a inmigrantes a ingresar al país ilegalmente para sus políticas fronterizas”.

Roberts retomó el tema y preguntó si un presidente que aceptara un soborno para el nombramiento de un embajador podría ser procesado.

Y así paso. ¿Qué pasa con la venta de secretos nucleares a un adversario extranjero? Kagan quería saber. ¿Un ataque con drones contra un ciudadano estadounidense en el extranjero autorizado por el entonces presidente Barack Obama? preguntó Kavanaugh.

Una hipótesis particularmente notable provino de Alito, quien planteó la posibilidad de que un presidente saliente que pierde una carrera reñida pero teme ser acusado al dejar el cargo podría intentar permanecer en el poder, creando “un ciclo que desestabiliza el funcionamiento de nuestro país como democracia”.