Debate sobre armas ensombrece campaña de algunos demócratas

Washington— Mientras los candidatos demócratas a la presidencia acudieron este lunes a los estados en donde hay competencias tempranas, el tradicional inicio de las campañas de otoño durante el Día del Trabajo, se vio opacado por su frustración acerca del estancamiento en el que se encuentra el Congreso sobre las leyes de seguridad de las armas y otro letal tiroteo masivo ocurrido el fin de semana, publicó CNN.

Este lunes, mientras interactuaban con los votantes de Iowa y New Hampshire, los candidatos continuamente fueron cuestionados acerca de cómo detendrían la violencia con las armas después de la más reciente masacre ocurrida en Odessa, Texas, que provocó la muerte de siete personas.

Mientras los candidatos saludaban de mano a sus seguidores y se preparaban para la próxima ronda de la campaña, las autoridades revelaron que el atacante del oeste de Texas que provocó un tiroteo masivo en Odessa después de haber sido despedido de Journey Oil Field Service, no pasó una revisión de antecedentes al momento de comprar sus armas.

El ex congresista de Texas Beto O’Rourke pasó parte de este lunes en un evento relacionado con las víctimas en Odessa.