DEA permitió distribución de medicamentos altamente adictivos

Shreveport.- La Administración Contra las Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, permitió que uno de los distribuidores de medicamentos al mayoreo más grande del país siguiera distribuyendo medicamentos contra el dolor altamente adictivos durante casi cuatro años después que un juez recomendó que le quitaran la licencia por su “despreocupación” por miles de órdenes sospechosas que fomentaron la crisis de opioides.

La DEA no respondió a las repetidas peticiones que le hizo The Associated Press acerca del manejo el caso en contra de Morris & Dickson Company o la participación de una asesora de alto perfil que la empresa contrató para evitar el castigo y quien actualmente es sub-administradora de alto rango de la DEA, Anne Milgram.

PUBLICIDAD

Aunque ese retraso ha generado preocupación acerca de que la puerta giratoria entre el gobierno y la industria puedan impactar la misión de la DEA de vigilar a las empresas de medicamentos a las que se culpa de decenas de miles de muertes de estadounidenses por sobredosis.

“Si la DEA hubiera emitido una orden a tiempo, uno podría creer razonablemente que su segunda al mando no estuvo involucrada a pesar de tener un obvio conflicto de interés”, comentó Craig Holman, experto en Ética del grupo Ciudadanos Públicos de Washington.

“El hecho de que su acción se haya retrasado cuatro años genera focos rojos y coloca todo el proceso bajo una grave sospecha”.

La semana pasada, después que Associated Press contactó a la DEA para que diera su opinión, la agencia rompió el silencio sobre el tema y notificó abruptamente que había decidido revocarle su registro a Morris & Dickson para distribuir sustancias controladas, de acuerdo a dos personas enterados del asunto que hablaron de manera anónima.

Sin embargo, ninguna orden final ha sido publicada. La empresa ha descrito la revocación como “una sentencia de muerte virtual” y está casi segura de que va a desafiar la decisión en una corte federal.