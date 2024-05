De la libertad de expresión a Palestina: Décadas de protestas estudiantiles

The New York Times | Los estudiantes ocuparon el Hamilton Hall de Columbia en abril de 1972 The New York Times | Manifestantes acampados frente a la Universidad de Columbia en Manhattan el pasado fin de semana The New York Times | F.W. Woolworths en Greensboro, N.C., se convirtió en un símbolo nacional del movimiento por los derechos civiles después de que unos estudiantes organizaran una sentada en un mostrador segregado Associated Press | Estudiantes de la Universidad de California, Berkeley, acordonados tras un cordón policial en diciembre de 1964 The New York Times | Agentes de policía montaron guardia en el campus de Columbia tras el desalojo de los edificios ocupados por activistas estudiantiles en 1968 Associated Press | Manifestantes en Harvard en 1978 pidieron que la universidad se desprendiera de las acciones que poseía en empresas que operaban en Sudáfrica The New York Times | Estudiantes de la Universidad de California participan en una huelga general como parte del movimiento Occupy Wall Street en 2011 The New York Times | Manifestantes marcharon contra el racismo en ciudades y pueblos de todo el país tras la muerte de George Floyd en 2020

Nueva York.- Un universitario estadounidense se asomó a un mar de manifestantes y habló de una máquina que se había vuelto tan "odiosa" que había dejado pocas opciones a las personas de buena voluntad. Hay que protestar. "Tenéis que poner vuestros cuerpos sobre los engranajes y sobre las ruedas, sobre las palancas, sobre todo el aparato, y tenéis que hacer que se detenga", dijo. Pronto los estudiantes inundarían el edificio administrativo del campus. Esa escena se produjo hace 60 años en la Universidad de California, Berkeley. Las palabras iban dirigidas a la dirección de la universidad y se referían a sus restricciones a la actividad política en el campus. Pero el discurso, del líder estudiantil Mario Savio, y la sentada que le siguió podrían haber ocurrido ayer. Las protestas contra la guerra de Israel en Gaza que han estallado en los campus universitarios de todo Estados Unidos no son más que las últimas de una tradición de activismo de izquierdas dirigido por estudiantes que se remonta al menos a las protestas por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam de la década de 1960. A menudo, las protestas se han desarrollado en campus universitarios, y a veces en el mismo edificio de años anteriores: Hamilton Hall, en la Universidad de Columbia, fue tomado por los estudiantes en las protestas de 1968, así como esta última semana y al menos cuatro veces entre medias. A veces las protestas han parecido adaptaciones fuera del campus, como las manifestaciones Occupy Wall Street de 2011 o las manifestaciones por la justicia racial de los últimos años. Al igual que las protestas de hoy, la mayoría de los movimientos más antiguos eran muy polarizantes. Algunos observadores de la época elogiaron a los manifestantes por su valentía e idealismo, mientras que otros los criticaron por estar equivocados, ser autoindulgentes o culpables de coquetear con -o abrazar- una retórica y unas ideas irresponsables e incluso peligrosas. Una alta propensión a ofender puede parecer inextricablemente entrelazada con el pensamiento fresco que los estudiantes universitarios suelen aportar a las cuestiones más difíciles del mundo. "Cuando se habla de estudiantes universitarios, se está hablando de personas que apenas han salido de la infancia", dijo Rick Perlstein, historiador y autor, en una entrevista esta semana. "Las personas que apenas han salido de la infancia y que básicamente se valen por sí mismas por primera vez, y exploran ideas por primera vez, a veces dicen locuras". Algunas de las protestas estudiantiles, como los movimientos por los derechos civiles y contra el apartheid, contribuyeron a lograr objetivos tangibles que han sido ampliamente aceptados con el paso del tiempo. Otras siguen suscitando debates sobre su sensatez y eficacia. El movimiento actual es notable por la forma en que ha dividido no sólo a los estadounidenses en general, sino también a los estadounidenses que se identifican como liberales, en torno a la espinosa cuestión de cuándo la crítica a Israel se convierte en antisemitismo. Al igual que los movimientos más antiguos, es probable que el actual sea objeto de décadas de investigación sobre sus orígenes, sus objetivos y sus secuelas. A corto plazo, los políticos, incluidos los presuntos candidatos presidenciales republicano y demócrata, reconocen implícitamente su poder potencial para influir en las elecciones, del mismo modo que a menudo se atribuye a las manifestaciones de 1968 haber contribuido a condenar la candidatura presidencial demócrata de Hubert H. Humphrey y a elegir a Richard M. Nixon. El expresidente Donald J. Trump ha calificado las protestas de "vergüenza para nuestro país". El jueves, después de que los manifestantes y la policía se enfrentaran dramáticamente en la Universidad de California en Los Ángeles y en otros campus, el presidente Biden buscó un término medio. "Existe el derecho a protestar", dijo, "pero no el derecho a provocar el caos". 1960. El movimiento por los derechos civiles La idea del estudiante universitario progresista como fuerza en la vida pública es relativamente reciente. "Desde la época medieval hasta la década de 1930, se suponía que las universidades eran santuarios de la política y la sociedad", afirma Kenneth Heineman, historiador de la Angelo State University de Texas. Aunque los manifestantes estudiantiles causaron sensación a principios del siglo XX, el modelo de protesta estudiantil se consolidó en la década de 1960, cuando los Baby Boomers engrosaron las filas de los institutos y universidades de un país rico que empezaba a enfrentarse a su larga historia de racismo y que pronto se vería inmerso en el conflicto de Vietnam, en el que el 61% de los 58 mil soldados estadounidenses muertos tenían menos de 21 años. Una de las primeras protestas de sentadas que pretendían eliminar la segregación en restaurantes y otros lugares públicos del Sur fue la llevada a cabo por cuatro estudiantes de la Universidad Estatal de Carolina del Norte A&T, históricamente negra, que ocuparon puestos en mostradores reservados para blancos en Greensboro (Carolina del Norte) y se negaron educadamente a marcharse cuando se les pidió. Muchos de los participantes en los Viajes por la Libertad de 1961 eran también estudiantes universitarios y se enfrentaron a turbas violentas que salieron a su encuentro en el Sur Profundo. Un grupo universitario llamado Comité Coordinador Estudiantil No Violento (Student Nonviolent Coordinating Committee, S.N.C.C.) participó en los Viajes por la Libertad y en las actividades de registro de votantes en Mississippi. Con estos y otros esfuerzos, el estudiante universitario estadounidense empezó a ser visto como un catalizador de un profundo cambio estructural. Sin embargo, las protestas no fueron aplaudidas por todos. En una encuesta de Gallup de 1961, el 57% de los encuestados afirmó que las sentadas y los viajes por la libertad perjudicarían, en lugar de ayudar, a la causa de la integración. "En Estados Unidos, los movimientos estudiantiles nunca son populares fuera del campus", afirma Robert Cohen, historiador de la Universidad de Nueva York. "Y eso es un reflejo de una especie de conservadurismo cultural subyacente del país. Es como: 'Cállate y estudia. No estás respetando a tus mayores, se supone que debes ser visto, no oído'". 1964. El movimiento Free Speech en la Universidad de California, Berkeley En 1964, los estudiantes de la Universidad de California en Berkeley protestaron contra las limitaciones a la libertad de expresión que se habían promulgado en años anteriores por temor a la izquierda radical. Tras una sentada en el edificio administrativo de la universidad, los manifestantes, que pasaron a ser conocidos colectivamente como el Movimiento por la Libertad de Expresión de Berkeley, consiguieron que se abolieran las restricciones. Pronto las universidades estadounidenses entraron en una nueva era en la que el modelo paternalista de administración, que a menudo regía no sólo la expresión de los estudiantes sino también su vestimenta y sus citas, empezó a desaparecer. Esta nueva libertad ayudó a gestar el movimiento contracultural de la década, aunque a principios de los setenta se desmoronaría bajo el peso de sus propios excesos, que el Sr. Perlstein, un hombre de izquierdas, describió en una ocasión como "una llamarada de aventurerismo insensato y mascarada maoísta". 1968-1973. Vietnam A mediados de la década de 1960, Estados Unidos había comenzado a aumentar drásticamente su presencia de tropas en Vietnam. A partir de 1964, y hasta 1973, el gobierno federal reclutaría a 2,2 millones de hombres para el servicio militar. Y los campus universitarios pasarían años convulsionados. El punto álgido de las protestas universitarias en Estados Unidos llegaría en 1970, con la noticia de la expansión de la guerra de Camboya por parte del presidente Nixon. Los estudiantes también se indignaron por los disparos mortales de las autoridades contra estudiantes en las protestas de la Universidad Estatal de Jackson, en Mississippi, y la Universidad Estatal de Kent, en Ohio. Los estudiantes de 900 escuelas participaron en una huelga coordinada, según un análisis de la Universidad de Washington. Las escenas televisadas de caos en las escuelas estadounidenses, y la creciente radicalización de algunos elementos del movimiento antibelicista, crearon una importante reacción violenta. Una encuesta de Gallup de mayo de 1970 mostraba que el 58% de los encuestados culpaba a los estudiantes del tiroteo de Kent State, en el que la Guardia Nacional de Ohio mató a cuatro estudiantes e hirió a nueve. (Los tiroteos se produjeron después de unas protestas en las que algunos manifestantes lanzaron piedras a las tropas y se había incendiado un edificio del R.O.T.C.). Una encuesta de Gallup del año anterior había revelado que el 82% de los estadounidenses estaban a favor de expulsar a los estudiantes militantes de la escuela. Pero los historiadores y otras personas afirmaron que las protestas a gran escala dentro y fuera del campus presionaron a la administración Nixon para que acelerara la retirada estadounidense de Vietnam, y las últimas tropas de combate estadounidenses abandonaron el país en enero de 1973. 1970-1990. El movimiento antiapartheid Desde el final de la era de Vietnam hasta nuestros días, los campus universitarios han sido escenario ocasional de disidencias de izquierdas, en protesta por la intervención estadounidense en Centroamérica, cuestiones de política interior y acciones militares en Oriente Próximo. En las décadas de 1970 y 1980, surgieron en numerosos campus universitarios movimientos liderados por estudiantes que pedían a las facultades que desinvirtieran de las empresas que hacían negocios en Sudáfrica, que en aquella época estaba bajo el régimen del apartheid blanco. Los estudiantes de muchos campus levantaron barracas en solidaridad con los sudafricanos negros pobres, y varias universidades desinvirtieron, al menos parcialmente, en empresas con inversiones en Sudáfrica. Aunque sólo fueron uno de los factores que provocaron la caída del apartheid a principios de la década de 1990, el movimiento de desinversión de Sudáfrica inspiró directamente las actuales demandas de que las escuelas desinviertan de empresas relacionadas con Israel. Estas demandas forman parte de un esfuerzo más amplio contra Israel conocido como movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, que pide a naciones, empresas y escuelas que rompan sus vínculos con Israel a menos que cumpla una serie de exigencias, entre ellas poner fin a su ocupación de todas las tierras capturadas en 1967 y permitir que los refugiados palestinos y sus descendientes regresen a las propiedades de las que fueron desplazados durante el periodo en que se estableció Israel. 2011. Occupy Wall Street Aunque no se trata de un movimiento estudiantil propiamente dicho, Occupy Wall Street, el movimiento popular de 2011 contra la avaricia empresarial y la desigualdad de ingresos, introdujo en una nueva generación la idea de la protesta generalizada, y con el tiempo se extendió a varios campus universitarios. El epicentro del movimiento estuvo en el distrito financiero de Manhattan, en el Parque Zuccotti, que los manifestantes ocuparon durante varias semanas. Su improvisada ciudad de tiendas de campaña ha tenido eco en las protestas propalestinas, donde las tiendas montadas en los campus han sido, aparte de los estudiantes, el signo más visible de las protestas de Gaza. 2012-2020. Black Lives Matter Hasta las protestas propalestinas de este año, la experiencia política más formativa en la vida de los activistas universitarios de hoy fue posiblemente la serie de protestas callejeras antirracistas que sacudieron Estados Unidos a partir del asesinato de Trayvon Martin, un hombre negro desarmado, a manos de un vigilante de Florida, en 2012, y que alcanzaron su punto álgido después de que un agente de policía de Minneapolis asesinara a George Floyd, en 2020. Muchos activistas, como Vonne Crandell, estudiante y activista de Tulane, consideraron que la lucha palestina y el esfuerzo por acabar con el racismo en Estados Unidos formaban parte de la misma lucha más amplia contra las potencias coloniales que explotaban a los pueblos indígenas y a la gente de color. Los activistas negros de Estados Unidos tienen una larga y complicada historia en lo que respecta al conflicto árabe-israelí. Poco después de la guerra de 1967 entre Israel y los Estados árabes vecinos, los líderes del S.N.C.C., cada vez más radicalizado, declararon que los judíos estaban "imitando a sus opresores nazis" al utilizar tácticas de terror contra los árabes. Tales declaraciones provocaron denuncias de las fuerzas de Derechos Civiles más moderadas, del mismo modo que las comparaciones de los israelíes con regímenes genocidas incomodan hoy a los liberales más moderados. Para el Sr. Crandell -un hombre negro que fue suspendido de Tulane esta semana por su participación en las protestas- no hay debate. "Estamos siendo testigos de un genocidio en tiempo real", dijo en una entrevista telefónica el martes. Hablando de negros estadounidenses y palestinos, añadió: "Todas nuestras luchas están juntas".